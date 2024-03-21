Олимпийская сборная Украины узнала календарь матчей Игр-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

"Сине-желтые" попали в группу B. Там соперниками команды Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и представитель Азии, где квалификация завершится в мае.

В стартовом туре сборная Украины 24 июля встретится с азиатской командой. Матч примет Лион. В свою очередь 27 июля ребята Ротаня будут противостоять олимпийцам Марокко в Сент-Этьене. В финальном туре "сине-желтые" сыграют против аргентинцев в Лионе (30 июля).

В четвертьфинал Олимпиады выйдут две лучшие команды квартета. На Игры-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

График матчей олимпийской сборной Украины:

Представитель Азии – Украина, 24 июля, 20:00

Украина – Марокко, 27 июля, 18:00

Украина – Аргентина, 30 июля, 18:00

Футбольная сборная Украины впервые будет выступать в летних Играх. Олимпийскую лицензию "сине-желтые" получили на Евро-2023 среди 21-летних. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала, где уступили Испании (1:5).