ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпийский совет Азии анонсировал участие РФ в Азиатских играх: Корея требует объяснений

Новина українською →
Эль-Кувейт, Среда 01 февраля 2023 13:15
Олимпийский совет Азии анонсировал участие РФ в Азиатских играх: Корея требует объяснений Фото: Сборная России на церемонии закрытия Олимпиады-2022 (facebook.com/RusOlympicCommittee)
Автор: Антон Федорцив

Члены Олимпийского совета Азии (OCA) получили уведомления от руководства организации об участии российских и белорусских спортсменов в грядущих Азиатских играх. Олимпийский комитет Республики Корея отреагировал на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Управляющая организация олимпийского движения на юге Корейского полуострова требует разъяснений от Олимпийского совета Азии. Функционеры из Кореи отмечают отсутствие консультаций со странами-членами организации перед приглашением россиян.

Южнокорейский НОК и еще 44 национальных организации в понедельник получили информацию об участии россиян и белорусов в Азиатских играх-2022. Соревнования ожидают ориентировочно полтысячи спортсменов из страны-агрессорки и ее верной союзницы. Они не смогут выигрывать медали, а также влиять на распределение олимпийских квот от Азии.

"Организация соревнований на вылет на Азиатских играх будет иметь определенные проблемы из-за участия российских и белорусских спортсменов. Мы поинтересуемся у OCA, как она планирует решить эту ситуацию и в каких видах спорта будут соревноваться российские и белорусские атлеты на Азиатских играх", – заявили в Олимпийском комитете Республики Корея.

19-ые Азиатские игры состоятся в китайском Ханчжоу. Соревнования запланированы на сентябрь-октябрь. Игры должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии COVID.

К слову, накануне МОК заверил в соблюдении санкций в отношении РФ и Беларуси из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам