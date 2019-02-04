"Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками

Команда Туреччини проведе чотири товариські поєдинки

Донецкий "Олимпик" транзитом через Анкару прилел в Анталию, где проведет второй зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наставник "олимпийцев" Вячеслав Шевчук взял с собой в Турцию 20 игроков:

Вратари: Константин Махновский, Владимир Крынский

Защитники: Дмитрий Гришко, Евгений Цымбалюк, Игорь Снурницын, Илья Тимошенко, Егор Клименчук, Евгений Пасич

Полузащитники: Павел Ксенз, Алексей Гай, Виталий Кольцов, Виталий Балашов, Дэвид Эногела, Сергей Политыло, Андрей Кравчук, Иван Сондей, Максим Тейшейра

Нападающие: Максим Дегтярев, Антон Шиндер, Матар Дийе

Также в лагере команды есть несколько потенциальных новичков, но их имена не раскрываются. В Киеве остался Геннадий Пасич, поскольку восстанавливается после травмы ахиллового сухожилия.

Команда Вячеслава Шевчука будет работать в Турции до 15 февраля и проведет за это время четыре спарринга.

Напомним, ранее сообщалось, что "Олимпик" и "Десна" не смогли вернуться в Украину с первых сборов.