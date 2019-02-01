"Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну зі зборів через туман

Фото: (olimpik.com.ua)

Обидві команди повернувся в Анкару

Літак з делегаціями футбольних клубів "Олімпіка" і "Десни" не зміг приземлитися в аеропорту "Київ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецької команди.

Посадка повинна була відбутися вночі 1 лютого, проте аеропорт не зміг прийняти рейс з Анкари через сильний туман в Києві, тому літак був вимушений повернутись назад до Туреччини. Обидві команди поверталися після перших зборів.

«Олимпик» не смог приземлиться в Киеве из-за туманаhttps://t.co/HIEESqMOzR pic.twitter.com/Cx7DcdJB4J — FC Olympic (@fcolympic_don) February 1, 2019

За інформацією телеканалу "Футбол 1/2", повторна спроба повернутися буде здійснена сьогодні о 18:00.

У "Олімпіка" заплановано другий збір в також Туреччини, який розпочнеться 4 лютого.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе.