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"Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну зі зборів через туман

Новини » Спорт    01.02.2019 - 12:52
"Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну зі зборів через туман
Фото: (olimpik.com.ua)

Обидві команди повернувся в Анкару

Літак з делегаціями футбольних клубів "Олімпіка" і "Десни" не зміг приземлитися в аеропорту "Київ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецької команди.

Посадка повинна була відбутися вночі 1 лютого, проте аеропорт не зміг прийняти рейс з Анкари через сильний туман в Києві, тому літак був вимушений повернутись назад до Туреччини. Обидві команди поверталися після перших зборів.

За інформацією телеканалу "Футбол 1/2", повторна спроба повернутися буде здійснена сьогодні о 18:00.

У "Олімпіка" заплановано другий збір в також Туреччини, який розпочнеться 4 лютого.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе.

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