"Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками

Фото: футболісти "Олімпіка" прилетіли до Туреччини (olimpik.com.ua)

Команда Туреччини проведе чотири товариські поєдинки

Донецький "Олімпік" транзитом через Анкару прілел в Анталію, де проведе другий зимовий збір. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наставник "олімпійців" В'ячеслав Шевчук взяв з собою в Туреччину 20 гравців:

Воротарі: Костянтин Махновський, Володимир Кринський

Захисники: Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк, Ігор Снурніцин, Ілля Тимошенко, Єгор Клименчук, Євген Пасіч

Півзахисники: Павло Ксьонз, Олексій Гай, Віталій Кольцов, Віталій Балашов, Девід Еногела, Сергій Політило, Андрій Кравчук, Іван Сондей, Максим Тейшейра

Нападники: Максим Дегтярьов, Антон Шиндер, Матар Дійе

Також в таборі команди є кілька потенційних новачків, але їх імена не розкриваються. У Києві залишився Геннадій Пасіч, оскільки відновлюється після травми ахіллового сухожилля.

Команда В'ячеслава Шевчука буде працювати в Туреччині до 15 лютого і проведе за цей час чотири спаринги.

«Олимпик» проведет четыре спарринга на втором сбореhttps://t.co/Aclss52oNV pic.twitter.com/AcoUGrKUGT — FC Olympic (@fcolympic_don) February 3, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну з перших зборів.