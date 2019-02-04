"Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками

Команда Туреччини проведе чотири товариські поєдинки
Донецький "Олімпік" транзитом через Анкару прілел в Анталію, де проведе другий зимовий збір. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Наставник "олімпійців" В'ячеслав Шевчук взяв з собою в Туреччину 20 гравців:
Воротарі: Костянтин Махновський, Володимир Кринський
Захисники: Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк, Ігор Снурніцин, Ілля Тимошенко, Єгор Клименчук, Євген Пасіч
Півзахисники: Павло Ксьонз, Олексій Гай, Віталій Кольцов, Віталій Балашов, Девід Еногела, Сергій Політило, Андрій Кравчук, Іван Сондей, Максим Тейшейра
Нападники: Максим Дегтярьов, Антон Шиндер, Матар Дійе
Також в таборі команди є кілька потенційних новачків, але їх імена не розкриваються. У Києві залишився Геннадій Пасіч, оскільки відновлюється після травми ахіллового сухожилля.
Команда В'ячеслава Шевчука буде працювати в Туреччині до 15 лютого і проведе за цей час чотири спаринги.
«Олимпик» проведет четыре спарринга на втором сбореhttps://t.co/Aclss52oNV pic.twitter.com/AcoUGrKUGT— FC Olympic (@fcolympic_don) February 3, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну з перших зборів.