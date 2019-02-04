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"Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками

Новини » Спорт    04.02.2019 - 14:04
"Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками
Фото: футболісти "Олімпіка" прилетіли до Туреччини (olimpik.com.ua)

Команда Туреччини проведе чотири товариські поєдинки

Донецький "Олімпік" транзитом через Анкару прілел в Анталію, де проведе другий зимовий збір. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наставник "олімпійців" В'ячеслав Шевчук взяв з собою в Туреччину 20 гравців:

Воротарі: Костянтин Махновський, Володимир Кринський

Захисники: Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк, Ігор Снурніцин, Ілля Тимошенко, Єгор Клименчук, Євген Пасіч

Півзахисники: Павло Ксьонз, Олексій Гай, Віталій Кольцов, Віталій Балашов, Девід Еногела, Сергій Політило, Андрій Кравчук, Іван Сондей, Максим Тейшейра

Нападники: Максим Дегтярьов, Антон Шиндер, Матар Дійе

Також в таборі команди є кілька потенційних новачків, але їх імена не розкриваються. У Києві залишився Геннадій Пасіч, оскільки відновлюється після травми ахіллового сухожилля.

Команда В'ячеслава Шевчука буде працювати в Туреччині до 15 лютого і проведе за цей час чотири спаринги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну з перших зборів.

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