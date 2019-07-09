"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ

"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Української асоціації футболу, повідомляє FootballHub.

Донецький клуб вважає, що комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування по справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 та U-19.

Подача документів в CAS по справі такого типу коштує близько 50 тисяч євро. Раніше про намір подати позов заявляв президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.

Нагадаємо, клубу в результаті видали атестат на участь в українській Прем'єр-лізі, але зобов'язали платити ДЮФЛ суму, рівноцінну фінансуванню команд U-21 та U-19.