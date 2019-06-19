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"Олімпік" зможе взяти участь в наступному сезоні УПЛ

Новини » Спорт    19.06.2019 - 14:49
"Олімпік" зможе взяти участь в наступному сезоні УПЛ
Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

УАФ вніс відповідні зміни в регламент

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) розглянув звернення всіх клубів УПЛ та вніс зміни до регламенту щодо атестації футбольних клубів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зокрема, було визначено, що невиконання вимог, передбачених 18 статтею, не є підставою для відмови у видачі клубу атестату у разі, якщо клуб не може виконати дані вимоги у зв’язку з існуванням відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя, та виключно за умови, якщо клуб здійснюватиме фінансування дитячо-юнацького футболу у межах отриманих клубом від УЄФА бонусів і платежів для розвитку дитячо-юнацького футболу у відповідному сезоні на умовах визначених адміністрацією УАФ.

Таким чином, Виконавчий комітет УАФ усунув прогалину стосовно регулювання проходження процедури атестації клубами, молодіжні та юнацькі команди яких знаходяться під дисциплінарними санкціями.

Нагадаємо, що раніше молодіжні команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були відсторонені від участі в змаганнях у сезоні-2019/20 через участь в договірних матчах. 

Це тягне  відмову у видачі ліцензії клубу, оскільки участь молодіжних команд в чемпіонаті була обов'язкова згідно з регламентом.

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