"Олімпік" і "Десна" не змогли повернутися в Україну зі зборів

Обидві команди повернувся в Анкару через туман

Самолет с делегациями футбольных клубов "Олимпика" и "Десны" не смог приземлиться в аэропорту "Киев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт донецкой команды.

Посадка должна была состояться ночью 1 февраля, однако аэропорт не смог принять рейс из Анкары из-за сильного тумана в Киеве, поэтому самолет был вынужден вернуться обратно в Турцию. Обе команды возвращались после первых сборов.

По информации телеканала "Футбол 1/2", повторная попытка вернуться будет совершена сегодня в 18:00.

У "Олимпика" запланирован второй сбор в также Турции, который начнется 4 февраля.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Олимпик" подписал сенегальского форварда Дийе.