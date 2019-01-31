У Києві завтра очікується густий туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіїв просять бути обережними на дорогах

У Києві завтра, 1 лютого 2019 року, очікується густий туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За даними Гідрометцентру, 1 лютого в Києві очікується туман, видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Водіям рекомендують у таких умовах:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, як писав Styler, найближчими днями в Україні переважатиме тепла повітряна маса, яка призведе до підвищення температури повітря, туманів і дощів. У перші числа лютого у всіх регіонах країни очікуються опади. У тих областях, де температура буде триматися близько нуля, пройде мокрий сніг. У столиці 1 лютого буде теплим, але вологим. Також можливі опади у вигляді дощу.

Зазначимо, синоптики вважають, що лютий в Україні буде морозним, як і перша половина березня.