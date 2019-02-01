"Олімпіакос" розпродав всі квитки на матч Ліги Європи з "Динамо"

На поєдинку очікується аншлаг

Футбольный клуб "Олимпиакос" заявил, что распродал все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Поединок состоится в четверг, 14 февраля, на домашней арене "Олимпиакоса" - стадионе "Караискакис", вмещающем 32 тысячи зрителей.

Ранее существовала вероятность того, что матч может пройти без зрителей из-за поведения фанатов "Олимпиакоса", но УЕФА условно дисквалифицировал домашнюю арену греков.

Ответный матч пройдет на столичном НСК "Олимпийский" 21 февраля.

Напомним, ассистенты главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича будут присутствовать на двух матчах греческого "Олимпиакоса" во внутреннем первенстве.