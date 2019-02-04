"Олімпіакос" залишився без лідера оборони перед матчем з "Динамо"

Греки напередодні першого поєдинку Ліги Європи зазнали кадрову втрату

Полузащитник "Олимпиакоса" Омар Элабделлауи получил травму мышцы бедра в матче 19 тура чемпионата Греции против Паниониса (4:0) и уже на 14 минуте покинул поле. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

Проведенное на следующий день медицинское обследование выявило у 27-летнего норвежца серьезное растяжение мышцы, что исключает его участие в ключевом поединке Олимпиакоса в чемпионате Греции - против ПАОКа, которые состоится в ближайшее воскресенье, 10 февраля.

С большой долей вероятности не сыграет Элабделлауи и в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" (14 февраля, Пирей), поскольку срок его восстановления составит от 10 до 14 дней.

Ранее сообщалось, что на первый поединок между "Олимпиакосом" и "Динамо" все билеты были проданы.