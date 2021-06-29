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На Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п'ять українських тенісисток

Автор: РБК-Україна

На Олімпійські ігри в Токіо кваліфікувалися п'ять українських тенісисток. До списку увійшла Даяна Ястремська, яку нещодавно виправдали в допінговому скандалі.

Про це в Facebook повідомила Федерація тенісу України.

"Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські ігри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п'ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Надія Кіченок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ястремську виправдали у справі про умисне вживання допінгу. З січня 2021 року вона була відсторонена від професійних змагань на час розслідування.

Також стало відомо, що чотириразова олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс не виступить на Олімпіаді в Токіо.

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ТеннисЭлина СвитолинаОлімпіадаДаяна Ястремська