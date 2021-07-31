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На Олімпіаді в Токіо виявили вже 246 випадків коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Число виявлених випадків COVID-19 серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягло 246. За минулу добу зафіксовано 21 новий випадок зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оргкомітет "Токіо-2020".

Серед заражених немає спортсменів.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Токіо до 31 серпня було продовжено дію режиму надзвичайної ситуації (НС) через коронавірус.

Цей режим передбачає, зокрема, заборону на продаж алкоголю в закладах громадського харчування і обмеження з допуску глядачів на масові заходи. З цієї причини Олімпіада в столиці Японії проходить з 23 липня по 8 серпня без глядачів.

Додамо, 29 липня в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.

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Олімпіада 2020