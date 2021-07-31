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На Олимпиаде в Токио обнаружили уже 246 случаев коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Число выявленных случаев COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 246. За минувшие сутки зафиксирован 21 новый случай заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оргкомитет "Токио-2020".

Среди зараженных нет спортсменов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.

Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

Добавим, 29 июля в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.

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Олимпиада 2020