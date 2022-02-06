RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні: результати

Автор: Ілона Свиридова

На зимовій Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

Повідомляється, що Большунов виграв змагання зі скіатлону на дистанції 15 км + 15 км, показавши час 1:16:09,8.

"Срібло" завоював ще один росіянин Денис Спіцов, який поступився лідеру 01:11,0, "бронза" дісталася фіну Ліво Нісканену.

Українці Олександр Красовський та Руслан Перехода за межами топ-50.

Нагадаємо, сьогодні сталося історичне досягнення для Нової Зеландії, оскільки сноубордистка Зоу Садовські-Сіннотт завоювала першу золоту медаль для країни на зимових Олімпіадах.

Раніше РБК-Україна писало, коли та хто з українців змагається 6 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаПекин