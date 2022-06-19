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МОК не переглядатиме відсторонення російських спортсменів від турнірів, - Бах

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Будапешт, Неділя 19 червня 2022 16:50
МОК не переглядатиме відсторонення російських спортсменів від турнірів, - Бах Фото: глава МОК Томас Бах (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки не буде переглядати свої рекомендації щодо відсторонення російських спортсменів від змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОК Томаса Баха на конгресі Міжнародної федерації плавання (FINA) в Будапешті.

За його словами, міжнародний спорт стурбований формуванням нового світового порядку через війну Росії проти України.

"Світовий спорт - це про об'єднання і повагу правил, ось що відображають наші санкції і рекомендації, і я хочу подякувати FINA за дотримання цих рекомендацій. Час для їх перегляду або пом'якшення ще не настав, але ми не повинні забувати про те, як вирішувати дилему, яка виникла", - підкреслив Бах.

Зазначимо, багато спортивних федерацій за рекомендацією МОК не допускають російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях через війну проти України.

Нагадаємо, раніше Швейцарія взагалі закликала виключити Росію і Білорусь з Міжнародного олімпійського комітету.

Також стало відомо, що Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань.

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