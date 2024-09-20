Олимпиада-2024: украинцы без медалей получат деньги от Минмолодежьспорта

Часть отечественных атлетов пополнит список премированных государством. В список попадут украинцы, занявшие четвертое-шестое места на Олимпиаде в Париже.

За итоговую четвертую строчку спортсмены получат 250 тысяч гривен, за пятую – 200 тысяч, а за шестую – 150 тысяч в национальной валюте. Выплаты назначены олимпийцам и тренерам. Ранее призовые получили медалисты Игр-2024.

Единственная мультимедалистка Украины на Олимпийских играх – фехтовальщица Ольга Харлан – обогатилась на 180 тысяч долларов. Она завоевала золотую награду в командном первенстве (125 тысяч "зеленых"), а "бронзу" – в индивидуальном турнире саблисток (55 тысяч). Также Харлан стала самой титулованной украинкой в истории Игр (6 медалей).

В общей сложности полтора десятка украинских спортсменов получили гонорары за олимпийские награды. Общие премиальные, предусмотренные постановлением Кабинета Министров, составили 1,45 млн долларов. Ранее президент НОК Вадим Гутцайт анонсировал повышение призовых за олимпийские награды, но соответствующее постановление Кабмина перемен так и не претерпело.

Украина на Олимпиаде-2024

Отечественные спортсмены завоевали 12 наград. Олимпийскими чемпионами стали четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

В свою очередь серебряные награды украинцы завоевали в спортивной гимнастике, гребле, стрельбе, греко-римской и вольной борьбе. Бронзовые же медали представители Украины взяли в легкой атлетике, фехтовании и греко-римской борьбе. Мультимедалисткой стала Харлан. К "золоту" в командном первенстве она добавила "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.

Итоговый результат сборной Украины стал лучшим за 12 лет. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные атлеты выиграли 11 медалей, а в Токио-2021 завоевали лишь одно "золото" (19 в целом).