Магучих вне конкуренции: сколько украинцы заработали за сезон Бриллиантовой лиги
Украинские легкоатлеты во главе со прыгуньей в высоту Ярославой Магучих получили призовые за удачные выступления в рамках главных коммерческих соревнований – Бриллиантовой лиги-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Отечественные спортсмены заработали более 137 тысяч долларов призовых в течение сезона-2024. Гонорары предусмотрены для участников каждого из этапов, сумевших завершить соревнования в топ-8.
Наиболее удачно в течение года выступила Магучих. Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту, кроме традиционного бриллианта за триумф, получила 70 тысяч "зеленых" призовых. Ее коллега по амплуа – Ирина Геращенко – заняла второе место, но заработала всего 22 тысячи долларов.
Замкнул тройку лучших Олег Дорощук. Прыгун в высоту, прежде всего, благодаря финишу вторым в суперфинале сезона в Брюсселе обогатился на 19 тысяч в американской валюте. Метатель молота Михаил Кохан заработал 9,5 тысячи долларов, а бегунка Анна Рыжикова – 6,25 тысячи "зеленых".
В общей сложности призовые получили 8 украинских атлетов. В прошлом году таких было 11, а вместе они заработали тогда более 162 тысяч долларов. Правда, Магучих в 2023 году получила 67 тысяч.
Призовые украинские спортсмены в сезоне-2024 Бриллиантовой лиги:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 70 тысяч долларов
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 22 тысячи
- Олег Дорощук (прыжки в высоту) – 19 тысяч
- Михаил Кохан (метание молота) – 9,5 тысяч
- Анна Рыжикова (400 м с барьерами) – 6,25 тысяч
- Артур Фельфнер (метание копья) – 6 тысяч
- Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) – 3,5 тысячи
- Юлия Левченко (прыжки в высоту) – 1 тысяча
К слову, ранее Усик возглавил рейтинг самых оплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году.
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