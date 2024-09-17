ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Магучих вне конкуренции: сколько украинцы заработали за сезон Бриллиантовой лиги

Киев, Вторник 17 сентября 2024 11:59
UA EN RU
Магучих вне конкуренции: сколько украинцы заработали за сезон Бриллиантовой лиги Фото: Ярослава Магучих заработала больше всего среди украинцев (x.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорцив

Украинские легкоатлеты во главе со прыгуньей в высоту Ярославой Магучих получили призовые за удачные выступления в рамках главных коммерческих соревнований – Бриллиантовой лиги-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Отечественные спортсмены заработали более 137 тысяч долларов призовых в течение сезона-2024. Гонорары предусмотрены для участников каждого из этапов, сумевших завершить соревнования в топ-8.

Наиболее удачно в течение года выступила Магучих. Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту, кроме традиционного бриллианта за триумф, получила 70 тысяч "зеленых" призовых. Ее коллега по амплуа – Ирина Геращенко – заняла второе место, но заработала всего 22 тысячи долларов.

Замкнул тройку лучших Олег Дорощук. Прыгун в высоту, прежде всего, благодаря финишу вторым в суперфинале сезона в Брюсселе обогатился на 19 тысяч в американской валюте. Метатель молота Михаил Кохан заработал 9,5 тысячи долларов, а бегунка Анна Рыжикова – 6,25 тысячи "зеленых".

В общей сложности призовые получили 8 украинских атлетов. В прошлом году таких было 11, а вместе они заработали тогда более 162 тысяч долларов. Правда, Магучих в 2023 году получила 67 тысяч.

Призовые украинские спортсмены в сезоне-2024 Бриллиантовой лиги:

  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 70 тысяч долларов
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 22 тысячи
  • Олег Дорощук (прыжки в высоту) – 19 тысяч
  • Михаил Кохан (метание молота) – 9,5 тысяч
  • Анна Рыжикова (400 м с барьерами) – 6,25 тысяч
  • Артур Фельфнер (метание копья) – 6 тысяч
  • Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) – 3,5 тысячи
  • Юлия Левченко (прыжки в высоту) – 1 тысяча

К слову, ранее Усик возглавил рейтинг самых оплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Ярослава Магучих
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией