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Олимпиада-2024: венгерский пловец выиграл марафон на открытой воде

Фото: Венгрия забрала две из трех наград (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорцив

Венгр Криштоф Рашовски торжествовал в марафонском плавании на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

27-летний атлет преодолел 10-километровую дистанцию за 1:50:52.7 часов. Завоевать "золото" представителю Венгрии удалось после серебряной награды в Токио.

Рашовски вышел в лидеры на отрезке 1,5-2,5 км. Впрочем, на отрезке 3,5-5,9 км немец Флориан Велльброк его опередил, но удержать медальный темп не смог. На финише он оказался только восьмым. Рашовски же вернул лидерство на участке 6 км.

Немецкий пловец Оливер Клемет финишировал вторым, отстав на 2.1 секунды. Дополнил пьедестал почета еще один венгр – Давид Бетлехем. Он отстал от чемпиона-соотечественника на 16.3 секунды.

Олимпиада-2024, марафонское плавание, 10 км, мужчины:

  1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
  2. Оливер Клемет (Германия) – +2.1
  3. Давид Бетлехем (Венгрия) – +16.3

 

Накануне нидерландка ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024Пловец