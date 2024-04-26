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Олимпиада-2024: Россия и Беларусь не попали в очередной вид программы

Париж, Пятница 26 апреля 2024 10:58
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Олимпиада-2024: Россия и Беларусь не попали в очередной вид программы Фото: Фехтовальные соревнования в Париже-2024 будут без россиян (facebook.com/Fencing4YouFB)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийские игры 2024 года гарантированно состоятся без белорусских и российских фехтовальщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо посетовал, что никто из россиян и белорусов не приедет на соревнования в Париж. Тамошние атлеты не явились на олимпийский квалификационный турнир в Люксембурге – последний перед Играми-2024.

"К сожалению, нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата подачи заявок прошла. Причина их отсутствия остается неизвестной, официального письма с объяснениями не отправили", – рассказал Скарсо.

Белорусские и российские фехтовальщики пропустили все квалификационные соревнования перед Олимпийскими играми. Ранее глава Федерации фехтования РФ Мамедов заявил, что для них "никакой Олимпиады не будет". В то же время США предоставили гражданство трем фехтовальщикам из России.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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