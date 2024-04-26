Олимпиада-2024: Россия и Беларусь не попали в очередной вид программы
Олимпийские игры 2024 года гарантированно состоятся без белорусских и российских фехтовальщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо посетовал, что никто из россиян и белорусов не приедет на соревнования в Париж. Тамошние атлеты не явились на олимпийский квалификационный турнир в Люксембурге – последний перед Играми-2024.
"К сожалению, нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата подачи заявок прошла. Причина их отсутствия остается неизвестной, официального письма с объяснениями не отправили", – рассказал Скарсо.
Белорусские и российские фехтовальщики пропустили все квалификационные соревнования перед Олимпийскими играми. Ранее глава Федерации фехтования РФ Мамедов заявил, что для них "никакой Олимпиады не будет". В то же время США предоставили гражданство трем фехтовальщикам из России.
Россия и Олимпиада-2024
Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.
К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.