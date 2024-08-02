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Олимпиада-2024: итоги дня 2 августа и медальный зачет

Фото: Леон Маршан завоевал четвертое "золото" Парижа (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорцив

Седьмой соревновательный день на Олимпиаде в Париже завершился. 2 августа разыграли более двух десятков комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Швейцарская стрелок Кьяра Леоне выиграла соревнование с винтовкой в трех позициях. В стрельбе на расстоянии 50 м ей удалось обновить олимпийский рекорд. Дополнили подиум американка Сейген Маддалена и китаянка Чжан Цюнюэ.

Сборная Китая снова триумфовала в прыжках в воду. Тамошний дуэт синхронистов Лун Даои и Ван Цзунюань победили в соревнованиях с трехметровым трамплином. Украинцы Олег Колодий и Даниил Коновалов финишировали только седьмыми.

Француз Тедди Ринер выиграл турнир дзюдоистов в весовой категории свыше 100 кг. Для него "золото" на домашней Олимпиаде стало четвертым в карьере. Также в личной коллекции дзюдоиста две олимпийские бронзовые медали.

Леон Маршан завоевал четвертое "золото" в Париже. В этот раз французский пловец триумфовал на дистанции 200 м комплексом. Ранее он победил 200-метровку брассом и баттерфляем, а также победил на 400 м комплексом.

Чешские теннисисты Томаш Махач и Катерина Синякова победили в миксте. В финале они одолели китайцев Чжана Чжичженя и Ван Синьюй (6:2, 5:7, 10:8). Для Чехии завоеванное ими "золото" стало премьерным на Играх-2024.

Другие финалы одной строкой

  • Хорватия выиграла мужские соревнования в парах в академической гребле

  • дуэт из Нидерландов триумфовал в той же дисциплине у женщин

  • ирландский мужской дуэт победил в заплыве парных двоек легкого веса

  • нидерландки Одиле ван Анхольт и Анетт Дуэтц завоевали "золото" в парусном спорте (лодки-скифы)

  • женский дуэт из Великобритании выиграл заплыв парных двоек легкого веса

  • испанцы Диего Ботин и Флориан Триттель завоевали золотые награды на лодке-скифе

  • британская атлетка Бриони Пейдж победила в прыжках на батуте

  • сборная Великобритании выиграла командный конкур в конном спорте

  • китайский дуэт Чжэн Сивея и Гуан Якен триумфовал в бадминтонном миксте

  • Республика Корея победила в финале турнира смешанных команд в стрельбе из лука

  • бразильянка Беатрис Соуза получила золотую медаль в дзюдо (более 78 кг)

  • фехтовальная сборная Венгрии победила в командных соревнованиях в шпаге

  • нейтральный батутист из Беларуси Иван Литвинович выиграл мужские соревнования

  • австралийский пловец Камерон Макевой триумфовал в 50-метровке на спине

  • Кайли Маккиоун из Австралии завоевала "золото" в плавании на спине на дистанции 200 м

  • представитель Уганды Джошуа Чептегеи победил в беге на 10000 м

  • француз Жорис Доде выиграл велогонки на BMX

  • австралийская велосипедистка Сайя Сакакибара триумфовала в соревнованиях BMX

 

 

Китай сохранил лидерство в медальном зачете сборных. Спортсмены из Поднебесной завоевали 31 медаль, в том числе 13 золотых наград. Сборная Франции закрепилась на второй строчке (11 золотых), а Австралии оказалась на третьей позиции (тоже 11 золотых медалей).

К слову, украинки Магучих и Геращенко пробились в финал Олимпиады в прыжках в высоту.

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Олимпиада 2024