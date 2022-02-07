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Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 8 лютого

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 20:28
Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 8 лютого Фото: Дмитро Підручний (Biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у вівторок, 8 лютого, виступатимуть у семи видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 17 представників України. Вони змагатимуться у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах і біатлоні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 03:15 розпочне змагання фігурист Іван Шмуратко. Він покаже коротку програму.

Черговий тренувальний заїзд о 03:30 матимуть саночники. Українська двійка в складі Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького також тренуватиметься о 04:50.

Аннамарі Данча о 04:40 змагатиметься у кваліфікації сноубордистів. Змагальна дисципліна – паралельний гігантський слалом.

Чоловічий фінал у гірськолижному спорті призначили на 05:00. За перемогу в швидкісному спуску побореться і українець Іван Ковбаснюк.

Вранці, починаючи з 09:20, два тренування матимуть скелетоністи. Україна в цій дисципліна представлена Владиславом Гераскевичем.

О 10:00 розпочнеться кваліфікація для лижниць. У спринті вільним стилем змагатимуться троє українок: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех.

Біатлоністи виступатимуть індивідуально. У гонці на 20 км серед чоловіків вийде квартет українських спортсменів – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал.

У лижних перегонах серед чоловіків пройде кваліфікація у спринті вільним стилем. О 10:50 на старт вийдуть українці Олексій Красовський і Руслан Перехода.

Нарешті о 13:50 в санному спорті змагатимуться жінки. Свою третю спробу проїдуть Олена Стецків і Юліанна Туницька.

Нагадаємо, що раніше підбили підсумки 7 лютого на зимових Олімпійських іграх. У медальному заліку першою іде Швеція.

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