Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 5 лютого

На старт вийдуть 15 українців. Вони змагатимуться у гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, санному спорті, лижних гонках і біатлоні.

Першим о 05:00 вийде на тренування у швидкісному спуску Іван Ковбаснюк (гірськолижний спорт). Натомість о 07:15 розпочнуть кваліфікацію у стрибках з трампліна Антон Корчук і Євген Марусяк.

Олена Стецків і Юліанна Туницька матимуть тренувальний заїзд у санному спорті (08:36). Відразу четверо українок о 09:45 змагатимуться у скіатлоні – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Дар'я Рубльова.

Нарешті в 11:00 відбудеться змішана естафета в біатлоні, де збірна України виступить у складі з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими й Дмитра Підручного.

Завершать день саночники Антон Дукач і Андрій Мандзій. Їхні фінальні заїзди призначені на 13:10 та 14:50.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 06:01 за київським часом.