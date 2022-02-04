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Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 5 лютого

Автор: Антон Федорців

Представники збірної України в cуботу, 5 лютого, виступатимуть у п'яти видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 15 українців. Вони змагатимуться у гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, санному спорті, лижних гонках і біатлоні.

Першим о 05:00 вийде на тренування у швидкісному спуску Іван Ковбаснюк (гірськолижний спорт). Натомість о 07:15 розпочнуть кваліфікацію у стрибках з трампліна Антон Корчук і Євген Марусяк.

Олена Стецків і Юліанна Туницька матимуть тренувальний заїзд у санному спорті (08:36). Відразу четверо українок о 09:45 змагатимуться у скіатлоні – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Дар'я Рубльова.

Нарешті в 11:00 відбудеться змішана естафета в біатлоні, де збірна України виступить у складі з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими й Дмитра Підручного.

Завершать день саночники Антон Дукач і Андрій Мандзій. Їхні фінальні заїзди призначені на 13:10 та 14:50.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

Нагадаємо, що 4 лютого Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.

Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимових Ігор в Пекіні.

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Олімпіада