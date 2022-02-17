RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада-2022: шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі

Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінал у фрістайлісток в дисципліні скікрос. Олімпійською чемпіонкою стала Сандра Неслунд зі збірної Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі за медалі змагалось чотири спортсменки.

Олімпійське "золото" виграла шведка Сандра Неслунд. Для неї це дебютна олімпійська нагорода.

Друге місце посіла представниця Канади – Маріелль Томпсон. Для 29-річної канадійки це друга олімпійська медаль в кар’єрі, в Сочі-2014 вона виграла "золото".

Третьою фінішувала швейцарка Фанні Сміт, але її дискваліфікували за порушення правил. Таким чином "бронзу" отримала німкеня Даніела Маєр. В німкені це перша олімпійська медаль.

Нагадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.

Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022