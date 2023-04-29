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В рамках дела против российского олигарха Усманова в Германии обыскали ФК "Бавария", - СМИ

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Германия, Суббота 29 апреля 2023 20:16
В рамках дела против российского олигарха Усманова в Германии обыскали ФК "Бавария", - СМИ Фото: российский олигарх Алишер Усманов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Следователи Федерального управления криминальной полиции Германии совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции Баварии провели обыски на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире футбольного клуба "Бавария" в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Это произошло в рамках дела по российскому олигарху Алишеру Усманову, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Bild пишет, что Усманов связан с немецким футбольным топ-менеджером, бывшим президентом "Баварии" Ули Хенесом.

Они знакомы, поскольку оба часто посещали курортный город Тегернзе, куда российский бизнесмен, по данным Bild, регулярно приезжал к марту 2022 года. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что ведомство не проводит никаких расследований или финансовых разбирательств по "Баварии", ответственных лиц или членов клуба.

Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов с 2017 по 2022 год.

Напомним, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией ввели очередной пакет санкций в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц.

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.

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