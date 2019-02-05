Олігархи України: як Дмитро Фірташ втрачає бізнес і політичну вагу в очікуванні екстрадиції

Президент Петр Порошенко в июне 2015 года объявил курс на деолигархизацию. "Там, где у государства есть контрольный пакет, он будет государственным в реальности, а не только на бумаге. В ответ на такую политику я получаю лязг оружия частных армий. И каждый, кто подлежит деолигархизации, вооружен большим каналом и бьет по мне информационным градом", – говорил глава государства.

За три месяца до этого заявления произошел силовой конфликт вокруг предприятия "Укртранснафта". На тот момент глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский пытался сохранить на должности главы компании Александра Лазорко, которого позже объявили в розыск и завели на него дело о присвоении средств в особо крупных размерах.

Конфликт с президентом привел к тому, что Коломойский сначала лишился кресла главы Днепропетровской ОГА, а потом - одного из своих основных активов – ПриватБанка. И, по большому счету, от обещанной деолигархизации за последние годы пострадал только Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов. Конечно, если не учитывать, что, по версии НБУ, партнеры успели вывести из банка миллиарды гривен, которые новое руководство финучреждения пока безуспешно пытается забрать у них в судах.

Влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук, которого также принято зачислять в клуб олигархов, накануне президентских выборов сохраняет условный нейтралитет, предоставляя медиа-площадки для выступления ключевых кандидатов. За время президентства Порошенко его бизнес от деолигархизации не пострадал. Но и особых преференций Пинчук не получил, в отличие от Рината Ахметова, с которым в последние годы у президента сложились чуть ли не партнерские отношения. На формуле расчета оптовой цены электроэнергии "Роттердам плюс" его компания ДТЭК за три года, по оценкам экспертов, заработала около 40 миллиардов гривен. Вместе с тем, Порошенко удалось получить лояльность ТРК "Украина" и голоса под свои законопроекты от части "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".

РБК-Украина начинает серию публикаций об украинских олигархах. В цикле материалов, стартующем со статьи о Дмитрии Фирташе, издание расскажет о том, как изменилось влияние на власть и бизнес-процессы в стране четверки наиболее влиятельных владельцев финансово-промышленных групп.

Венский связной

Пять лет назад Петр Порошенко заручился поддержкой Виталия Кличко при содействии бизнесмена Дмитрия Фирташа и его партнера Сергея Левочкина. Накануне президентских выборов в 2014 году они вместе встретились в Вене. По официальной версии, Порошенко был приглашен на день рождения младшего брата главы УДАР Владимира Кличко, и якобы случайно встретил Фирташа в венском отеле.

Другие участники встречи излагают несколько иную версию событий. По результату переговоров, которые продлились 28 часов, Кличко согласился не баллотироваться в президенты, сняв кандидатуру в пользу Порошенко, но в обмен на кресло мэра Киева и 50 процентов в списке парламентской фракции.

К тому времени Дмитрий Фирташ уже был задержан в Австрии по запросу ФБР и вышел на свободу лишь под рекордный залог в 125 миллионов евро, который внес Василий Анисимов, друг российского олигарха Аркадия Ротенберга.

На судебном заседании по делу об экстрадиции в США Фирташ признал факт переговоров с Порошенко и Кличко, которые начались еще в феврале 2014 года. Под присягой он заявил, что сам был инициатором этих встреч, чтобы не допустить президентства Юлии Тимошенко. "Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром", – говорил бизнесмен. Детали договоренности Фирташ тогда не назвал, сославшись на конфиденциальные обязательства.

В ходе первой пресс-конференции в должности президента Украины Петр Порошенко подтвердил, что встреча в Вене была, однако заявил, что она не являлась частью переговоров с Кличко. "Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании. Но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности – конфиденциальные или открытые – с Фирташем. Этого не было, этого не существует", – уверял президент.

Мэр Киева в одном из последних интервью подтвердил, что 25 марта 2014 года обсуждал с Порошенко в Вене варианты стабилизации ситуации в Украине. По его словам, на встрече присутствовали Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, однако на политические договоренности они якобы не влияли. "Кличко представляет интересы Фирташа? Левочкина? Ахметова? Или еще каких-то игроков? Кличко представляет интересы исключительно киевлян. Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", – говорил мэр Киева в интервью "Украинской правде".

Виталий Кличко поддержал выдвижение Петра Порошенко и на второй президентский срок. Интрига сохранялась до последнего момента. В конце прошлого года Киев заполнили билборды с изображением городского главы с двузначным лозунгом "Меняем Киев. Изменим страну!".

И хотя Кличко отрицает влияние на него тандема Фирташ-Левочкин, в парламент восьмого созыва по квоте УДАР в БПП попали аффилированные с ними люди. Правда, большая часть "газовиков", ориентирующихся на Фирташа и Левочкина, все же зашла в Раду вместе с "Оппозиционным блоком". На данном этапе Левочкин заметно доминирует в политическом союзе с Фирташем. Его люди контролируют информационный блок телеканала "Интер", что значительно усиливает позиции Левочкина.

В конце прошлого года Сергей Левочкин после длительных переговоров пошел на союз с Виктором Медведчуком, создав "Оппозиционную платформу – За жизнь". При этом Левочкин, Бойко и Медведчук не смогли договориться о новом проекте с коллегами по ОБ из "ахметовского" крыла. В прошлом году обоих политиков исключили из фракции "Оппоблока".

Формально многие близкие соратники Фирташа остались во фракции ОБ, но все же пришли на недавний съезд Медведчука. Насколько сильны идейные противоречия между экс-"регионалами", покажут результаты переговоров накануне выборов в Верховную раду. За это время позиции Фирташа могут ослабнуть еще сильнее, поскольку в скором времени Австрия может выдать его США.

Почему в США требуют экстрадиции Фирташа

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

По данным следствия, компания Фирташа Bothli Trade AG собиралась производить титановую губку для реактивных самолетов Boeing-787. Сделка с Boeing сулила Фирташу 0,5 млрд долларов ежегодно. Корпорация зарегистрирована в Чикаго, потому ордер на задержание украинского олигарха летом 2013 года выдал именно Федеральный окружной суд Северного округа Иллинойса. Кроме того, по версии американских органов, операции по легальному прикрытию взяток для индийских чиновников окружение Фирташа якобы проводило через американские банки.

До недавнего времени было известно, что обвинение строится на показаниях двух анонимных свидетелей из Индии. В канун нового года New York Times сообщил, что ключевая улика представляет собой слайд из презентации консалтинговой компании McKinsey, привлеченной Boeing для оценки совместного проекта с Bothli Trade AG. По данным NYT, аналитики отметили, что стратегия потенциального партнера для получения лицензии включает подкуп индийских чиновников. Через год компании подписали меморандум о взаимопонимании, однако так и не приступили к совместной работе.

Ни одна из сторон так и не опубликовала этот слайд. В McKinsey ответили, что компания никогда не рекомендовала своему клиенту совершать какие-либо незаконные действия, включая взяточничество. Представители фирмы отметили, что не консультировали Дмитрия Фирташа, а только проанализировали для Boeing возможные риски от сотрудничества с ним.

"Когда с нами связались власти США, ведущие расследование в отношении господина Фирташа, мы узнали, что в презентации PowerPoint есть слайд с приложением, в котором упоминается слово "взятки". Нет оправдания для включения подобных высказываний в любой документ. Этот текст был опрометчивым способом для авторов описать то, что они ошибочно восприняли как общие рыночные условия и что никогда не должно использоваться", – заявили в McKinsey.

Как рассказал РБК-Украина один из американских адвокатов Фирташа Лэнни Дэвис, обвинение представило суду ситуацию так, что информацию для презентации, в том числе и о взятке, предоставила сторона Фирташа. Сейчас защита настаивает, чтобы американские прокуроры опровергли это утверждение в письме министру юстиции Австрии и попросили суды исправить соответствующие записи в реестре. Адвокат также утверждает, что других обвинений, кроме недоказанного планирования подкупа, против Фирташа в США не существует.

"Это не значит, что дело будет закрыто. Мы все еще ожидаем решения австрийских судов о том, позволить ли экстрадицию господина Фирташа для суда в США. Но я призвал американских прокуроров исправить записи до того, как австрийские суды примут решение об экстрадиции. Мы не знаем, когда оно будет принято", – объяснил Дэвис, уточнив, что на данный момент ему также неизвестно о планах Фирташа вернуться в Украину.

Кроме владельца DF Group, в этом деле есть еще пятеро фигурантов: украинец Сурен Геворгян, индийский чиновник Рамачандра Рао, местные бизнесмены Гаджендра Лал и Периясами Сундералингам, а также венгр Андраш Кнопп. В ходе заседаний в венском суде Дмитрий Фирташ настаивал, что дело против него политически мотивировано. Мол, американское правительство на выборах 2014 года в Украине сделало ставку на союз Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, в то время как он поддержал Виталия Кличко и Петра Порошенко.

"Обвинения – абсолютная неправда. Мы никаких взяток не давали. Все эти так называемые свидетели были арестованы в Америке. С ними работали агенты ФБР. Они им угрожали и говорили: "Нам нужна эта рыба, нам все равно, это правда, или нет, мы должны эту рыбу поймать", – заявил он на заседании 30 апреля 2015 года. Фирташ уверен, что США после Оранжевой революции планомерно пытались убрать его с газового и титанового рынков.

Российский след

Конфликт с Тимошенко олигарх объяснил тем, что во времена премьерства она якобы хотела зарабатывать на поставках газпромовского газа в Украину и Евросоюз. В 2004-2009 годах этим занималась компания "РосУкрЭнерго", в которой 50% акций принадлежали Фирташу и его бизнес-партнеру Ивану Фурсину. Олигарх также считает, что американская власть пытается "наказать его за аннексию Крыма", потому что у него есть друзья в окружении президента РФ Владимира Путина.

Но американские следователи летом 2017 года намекнули, что у них есть пока нераскрытые доказательства. Некоторые из них могут свидетельствовать об отмывании денег Фирташа и подкупе "третьих сторон на территории США". Документ на 115 страниц, поданный прокурорами в Окружной суд в Чикаго 25 июля 2017 года, указывает на связи Фирташа с высшими эшелонами российской организованной преступности. Вероятно, речь идет о сотрудничестве с Семеном Могилевичем, которого ФБР ранее вносила в топ-10 самых разыскиваемых преступников. Одно из доказательств – отчет бывшего посла США в Украине Уильяма Тэйлора после разговора с Фирташем 8 декабря 2008 года, опубликованный на WikiLeaks.

"Он признал, что у него есть связи с представителем российского криминального мира Могилевичем, и подчеркнул, что перед тем как начать свой бизнес, ему нужно было получить одобрение у Могилевича. Фирташ был непреклонен в том, что не совершил ни единого преступления, когда строил свою бизнес-империю, и утверждал, что на Западе до сих пор не могут понять, что происходило в период беззакония, которое царило в Украине после развала СССР", – написал в докладе американский дипломат.

У украинского олигарха с Могилевичем были общие юристы. Адвокат россиянина Зеев Гордон (Вадим Авербух) создал для Фирташа компанию Eural TransGas, которая занималась поставками туркменского газа в Украину в начале 2000-х. Ее директором был уже упомянутый Андраш Кнопп. Позже ее место заняло "РосУкрЭнерго".

Не исключено, что арест владельца DF Group – далеко не конечная цель американских правоохранителей. Обе стороны процесса по делу Фирташа уже представили свои аргументы австрийскому правосудию во всех инстанциях. Предварительно Высший земельный суд Вены позволил экстрадицию олигарха в США и отказал в аналогичном прошении антикоррупционной прокуратуре Испании, где его подозревают в отмывании денег. Окончательное решение о выдаче Фирташа США должен принять министр юстиции Австрии.

Схемы убытков и прибыли

Пока олигарх ожидает вердикта в Вене, его финансовое положение осложнилось. Состояние Фирташа после Революции достоинства уменьшилось почти в три раза, тогда как, по оценке Forbes, в конце 2014 года оно составляло 251 миллион долларов. Все эти годы он пользовался услугами двух десятков дорогостоящих адвокатов. Только помощь адвокатской конторы Лэнни Дэвиса в США обходится ему в 60 тысяч долларов в месяц. Пул венских защитников возглавляет бывший глава австрийского Минюста Дитер Бохмдотфер.

Бизнес Фирташа в Украине переживает нелегкие времена. Его компании объединены в группу DF Group. На вопросы РБК-Украина об изменениях в показателях за последние пять лет там не ответили, но общую тенденцию можно проследить по информации из открытых источников. Летом 2014 года группа потеряла приставку "финансовая": НБУ начал процедуру ликвидации банка "Надра" и отказал Фирташу в приобретении Правэксбанка. Потом Group DF начала расставаться с недвижимостью, когда осенью 2016 года Фирташ продал долю в элитном бизнес-центре "Парус" в самом центре Киева.

Холдинг Ostchem объединяет химические активы Фирташа – "РивнеАзот", черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение "Азот" и концерн "Стирол", находящийся в оккупированной боевиками Горловке. Менеджмент Фирташа также управляет госпредприятием "Сумыхимпром". Его правительство уже который год пытается безуспешно приватизировать.

В ноябре прошлого года коммерческий директор и начальник отдела снабжения были задержаны прокуратурой по подозрению в махинациях с закупками. Структуры Фирташа являются основными кредиторами "Сумыхипром", потому его акции оценили всего в восемь миллионов долларов.

Похожая ситуация и с Одесским припортовым заводом, который до смены власти, по сути, работал в интересах олигарха. Его компании продавали ОПЗ газ с большой наценкой и выкупали продукцию с дисконтом. В результате завод оказался должен Ostchem 250 миллионов долларов, которые компания пытается взыскать через суды. Верховный суд Украины отказался признавать долг, подтвержденный Стокгольмским арбитражем, и направил дело на новое рассмотрение.

В последние годы ситуация на мировом рынке минеральных удобрений кардинально изменилась не в пользу производителей. Цена на сырье – природный газ – растет намного быстрее, чем на конечный продукт. При этом российские удобрения за счет дешевого газа собственного производства стоят намного дешевле. В марте прошлого года правительство косвенно поддержало предприятия Фирташа, повысив пошлины на удобрения, произведенные в РФ.

Ситуация Ostchem в последнее время вовсе не катастрофическая. Во-первых, "азоты" покупают дешевый аммиак напрямую у компании "Минудобрения", принадлежащей другу Фирташа -- российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Во-вторых, осенью прошлого года государственный "Аграрный фонд" закупил у них удобрений на три миллиарда гривен. Так что заводы Фирташа на фоне общего кризиса в химической отрасли остаются на плаву, в отличие от того же ОПЗ, который стоит уже почти год и массово теряет квалифицированных сотрудников.

Титановый бизнес Фирташа также претерпел изменения из-за российской агрессии. Крупнейшее предприятие по производству двуокиси титана Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский титан") осталось в оккупированном Армянске. Завод получает сырье, воду, а по некоторым данным и электроэнергию, с материковой Украины. По информации представителя президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, его продукция используется в российской военной промышленности. Реализовать ее на мировом рынке стало куда сложнее из-за санкций.

Дмитрий Фирташ, вероятно, также не учел разницу в ведении бизнеса в российских реалиях. На данный момент все его кипрские активы и имущество стоимостью 46 миллионов долларов арестовано по иску российского ВТБ. Компании Фирташа, управляющие заводами "Крымский титан" и "Крымская сода", четыре года назад взяли в этом банке кредит на 2,5 миллиарда рублей и вскоре перестали его выплачивать.

Украина же начала процесс возвращения еще одного титанового актива, который находился под контролем Фирташа. Апелляционный суд 12 декабря постановил вернуть в госсобственность "Запорожский титано-магниевый комбинат". Как установило следствие, инвестор не выполнил обязательства по модернизации предприятия и вывел привлеченные средства в офшор и на счета аффилированных компаний. Директор ЗТМК Владимир Сивак обвиняется в растрате 492 миллионов гривен, его дело рассматривается в суде.

"Междуреченский горно-обогатительный комбинат" и "Валки-Ильменит", которые также входят в Ostchem, несколько лет назад имели проблемы с украинскими правоохранителями, однако сейчас работают и демонстрируют рост финансовых показателей.

Через "Региональную газовую компанию" (РГК) Фирташ продолжает контролировать около 70% операторов газораспределительных сетей и локальных поставщиков, так называемые "облгазы" и "газсбыты". Им противостоит НАК "Нафтогаз Украины", который обвиняет РГК в саботаже запуска рынка природного газа и пытается вытеснить компанию Фирташа из цепочки поставок топлива потребителям.

Недавно Служба безопасности Украины уличила руководство "Запорожгаза" в манипуляциях с объемами производственно-технологических потерь, что причинило государству убытки в размере 26 миллионов гривен только за один квартал. В "Региональной газовой компании" РБК-Украина заявили, что сами терпят убытки из-за неактуальных тарифов на распределение газа, которые по состоянию на 1 сентября прошлого года составили 8,3 млрд гривен. При этом компания должна "Укртрансгазу" 6 млрд гривен.

10 октября генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал Фирташу "хорошие новости" по поводу его бизнеса в Украине: "Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории. Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла любые границы. А значит, это дело лежит в ближайшей к моей правой руке стопочке". Источник РБК-Украина в Генеральной прокуратуре уверяет, что шаги в этом направлении есть, но говорить о них публично пока рано.