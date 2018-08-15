Олігархи вмовили міністрів підвищити ціну на газ ще на 900 гривень, - "Наш Край"

Мазурчак закликає уряд не підвищувати ціну за користування газовою трубою на вимогу власників облгазів

Партія "Наш край" закликає уряд не підвищувати ціну за користування газовою трубою на вимогу власників облгазів збільшити тариф втричі. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба партії.

За словами Мазурчака, у разі, якщо уряд виконає вимоги облгазів, ціна на газ для населення зросте щонайменше на 15%.

"Ще з початку цього року підконтрольні газовим олігархам облгази вимагають від уряду збільшити тариф на транспортування газу у 2,5 -7,3 рази - в залежності від об’ємів та кількості споживачів. Якщо регулятор НКРЕКП виконає вимоги - тариф за користування газової труби з 514 грн за тисячу кубометрів збільшиться майже втричі. У підсумку, ціна на газ для населення збільшиться щонайменше на 1072 грн, а це 8 030 грн за тисячу кубів газу. Ми закликаємо уряд не виконувати вимог газових олігархів”, - зазначив Мазурчак.

Крім того, Мазурчак зазначив, що олігархи роками володіли газовими мережами, але не вкладали в модернізацію належних коштів.

"Як показує досвід, олігархи роками отримували від держави преференції, але жодна копійка з прибутків не пішла на модернізацію енергомереж. Тепер за нову "газову аферу" заплатять українці: газ транспортуватимуть по тим самим трубам, але на 900 грн дорожче”, - переконаний Мазурчак.

Так, Мазурчак закликав уряд не підвищувати тариф за користування газовими трубами.

“Чергове підвищення тарифу на газ спровокує системне зростання тарифів на всі комунальні послуги, зробить українців ще біднішими, та лише збагатить олігархів. Українці не мають оплачувати чергову "газову аферу”, - заявив Мазурчак.

Як зазначається, раніше облгази оприлюднили на своїх сайтах проекти на розподіл газу. У середньому облгази пропонують підвищити їм тарифи у 2,5 - 4 рази, а ПАТ “Коростишівгаз” - у 7,5 раз.