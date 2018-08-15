Олигархи уговорили министров повысить цену на газ еще на 900 гривен, - "Наш Край"

Мазурчак призывает правительство не повышать цену за пользование газовой трубой по требованию владельцев облгазов

Партия "Наш край" призывает правительство не повышать цену за пользование газовой трубой по требованию владельцев облгазов увеличить тариф в три раза. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба партии.

По словам Мазурчака, в случае, если правительство выполнит требования облгазов, цена на газ для населения вырастет минимум на 15%.

"Еще с начала этого года подконтрольные газовым олигархам облгазы требуют от правительства увеличить тариф на транспортировку газа в 2,5-7,3 раза - в зависимости от объемов и количества потребителей. Если регулятор НКРЭКУ выполнит требования - тариф за пользование газовой трубой с 514 грн за тысячу кубометров увеличится почти втрое. В итоге, цена на газ для населения увеличится минимум на 1072 грн, а это 8 030 грн за тысячу кубов газа. Мы призываем правительство не выполнять требования газовых олигархов”, - отметил Мазурчак.

Кроме того, Мазурчак отметил, что олигархи годами владели газовыми сетями, но не вкладывали в модернизацию надлежащих средств.

"Как показывает опыт, олигархи годами получали от государства преференции, но ни одна копейка из прибыли не пошла на модернизацию энергосетей. Теперь за новую "газовую аферу" заплатят украинцы: газ будут транспортировать по тем самым трубам, но на 900 грн дороже”, - убежден Мазурчак.

Так, Мазурчак призвал правительство не повышать тариф за пользование газовыми трубами.

“Очередное повышение тарифа на газ спровоцирует системный рост тарифов на все коммунальные услуги, сделает украинцев еще беднее, и лишь обогатит олигархов. Украинцы не должны оплачивать очередную "газовую аферу”, - заявил Мазурчак.

Как отмечается, ранее облгазы обнародовали на своих сайтах проекты на распределение газа. В среднем облгазы предлагают повысить им тарифы в 2,5 - 4 раза, а ПАО “Коростышевгаз” - в 7,5 раз.