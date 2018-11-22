Олігархи повинні нести кримінальну відповідальність за зруйновані комунальні тепломережі, - Шахов

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов закликав владу посилити відповідальність приватних фірм за зрив інвестпрограм в комунальному секторі

Необхідно ввести кримінальну відповідальність приватних компаній за повернення громаді зруйнованих комунальних мереж, якими вони користуються. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Тільки в Києві протягом року зафіксовано 10 тисяч аварій на тепломережах, зазначив він.

"З початком опалювального сезону ситуація з проривами теплотрас в Києві тільки загострилася. Зараз щодоби – до півсотні аварій. Попередній приватний користувач мереж не проводив на них планової модернізації. Тільки піднімав тарифи, заробляючи на киянах чималі доходи. Необхідно запровадити кримінальну відповідальність приватних компаній за повернення громаді зруйнованих комунальних мереж, які знаходяться у них в оренді, користуванні або концесії", – розповів Шахов.

Народний депутат зазначив, що приклад столиці ілюструє порушення приватними фірмами інвестиційних зобов'язань у комунальному господарстві.

"Оновлення мереж було закладено компанією "Київенерго" тариф на тепло і електроенергію. Нічого не було зроблено. Майно повернули київській громаді в убитому стані, та ще й з "нажитими" боргами. По оцінці експертів, для підтримки роботи енергетичної інфраструктури столиці для початку необхідно 38 мільярдів гривень. Подібна ситуація в Смілі, Шепетівці, інших містах країни", – пояснив він.

Шахов від партії "Наш край" закликав владу посилити відповідальність приватних фірм за зрив інвестиційних програм в комунальному секторі.

"Наш край" закликає заборонити передавати мережі населених пунктів приватним структурам без строгих вимог до їх розвитку. Слід посилити контроль над узятими зобов'язаннями. Повернення громадам зруйнованих мереж це – злочин. Для таких приватних інвесторів" потрібно ввести кримінальну відповідальність", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, в квітні цього року приватна компанія "Київенерго" повернула київській громаді тепломережі та теплопостачальні підприємства. Стан їх зносу оцінюється в 80%. Минулого тижня в Києві відбулося кілька проривів труб з багатометровими провалами на дорогах і затопленням окропом центральних вулиць. Під час ремонту були виявлені інші численні пошкодження теплотрас, які можуть викликати нові аварії найближчим часом.