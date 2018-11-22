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Олигархи должны нести уголовную ответственность за разрушенные коммунальные теплосети, - Шахов

Новости » Политика    22.11.2018 - 13:13
Олигархи должны нести уголовную ответственность за разрушенные коммунальные теплосети, - Шахов
Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов призвал власть усилить ответственность частных фирм за срыв инвестпрограмм в коммунальном секторе

Необходимо ввести уголовную ответственность частных компаний за возврат общине разрушенных коммунальных сетей, которыми они пользуются. Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

Только в Киеве в течение года зафиксировано 10 тысяч аварий на теплосетях, отметил он.

"С началом отопительного сезона ситуация с прорывами теплотрасс в Киеве только обострилась. Сейчас ежесуточно – до полусотни аварий. Предыдущий частный пользователь сетей не проводил на них плановой модернизации. Только поднимал тарифы, зарабатывая на киевлянах немалые доходы. Необходимо ввести уголовную ответственность частных компаний за возврат общине разрушенных коммунальных сетей, находящихся у них в аренде, пользовании или концессии", – рассказал Шахов.

Народный депутат отметил, что пример столицы иллюстрирует нарушения частными фирмами инвестиционных обязательств в коммунальном хозяйстве.

"Обновление сетей было заложено компанией "Киевэнерго" в тариф на тепло и электроэнергию. Ничего не было сделано. Имущество вернули киевской громаде в убитом состоянии, да еще и с "нажитыми" долгами. По оценке экспертов, для поддержания работы энергетической инфраструктуры столицы для начала необходимо 38 миллиардов гривен. Подобная ситуация в Смеле, Шепетовке, других городах страны", – пояснил он.

Шахов от партии "Наш край" призвал власть усилить ответственность частных фирм за срыв инвестиционных программ в коммунальном секторе.

"Наш край" призывает запретить передавать сети населенных пунктов частным структурам без строгих требований к их развитию. Следует усилить контроль над взятыми обязательствами. Возвращение громадам разрушенных сетей это – преступление. Для таких частных "инвесторов" нужно ввести уголовную ответственность", – резюмировал Шахов.

Напомним, в апреле этого года частная компания "Киевэнерго" вернула киевской громаде теплосети и теплоснабжающие предприятия. Состояние их износа оценивается в 80%. На прошлой неделе в Киеве произошло несколько прорывов труб с многометровыми провалами на дорогах и затоплением кипятком центральных улиц. Во время ремонта были выявлены другие многочисленные повреждения теплотрасс, которые могут вызвать новые аварии в ближайшее время.

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