Из Олешек были эвакуированы почти 800 человек, - Мелания Трамп

Она объявила, что режим остановки огня в Олешках завершился, а миссия прошла успешно.

По словам Мелании Трамп, из Олешек эвакуировали около 800 человек. Также в регион была доставлена крайне необходимая помощь.

"От имени Америки я выражаю признание России и Украины за их лидерство и сотрудничество в рамках режима прекращения огня в Олешках. Надеюсь, что события в Олешках станут основой для установления длительного мира между обеими странами", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что режим прекращения огня в Олешках действовал с 27 октября 2026 года по 1 ноября 2026 года.

Напомним, по завершении режима тишины в городе омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о возможности внедрения новых гуманитарных миссий.