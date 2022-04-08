У Олешках Херсонської області окупанти хочуть призначити свого "мера"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову.

За його словами, завтра росіяни захочуть призначити нового мера міста.

"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив", - сказав він.

Також під дописом Рищука, місцеві жителі пишуть, що вийдуть на протест о 10.00.