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У Олешках Херсонської області окупанти хочуть призначити свого "мера"

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Херсонська область, П'ятниця 08 квітня 2022 20:27
У Олешках Херсонської області окупанти хочуть призначити свого "мера" Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук розповів, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті окупаційну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову.

За його словами, завтра росіяни захочуть призначити нового мера міста.

"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив", - сказав він.

Також під дописом Рищука, місцеві жителі пишуть, що вийдуть на протест о 10.00.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на підступах до Херсона, тривають запеклі бої.

Також ми писали, що у Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним.

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