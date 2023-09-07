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В Олешках Херсонской области подорвали авто с российскими фсбшниками и военными

Олешки, Четверг 07 сентября 2023 19:28
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В Олешках Херсонской области подорвали авто с российскими фсбшниками и военными Фото: Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Дмитрий Браславский

В захваченных Олешках (Херсонская область) подорвали автомобиль с российскими военными и сотрудниками ФСБ. Одного оккупанта удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что в результате взрыва один ФСБшник "задвохсотился" сразу. Второй - пока что в реанимации в тяжелом состоянии. Трое воинов, которые их сопровождали в авто, ранены.

По нашей информации, к "бавовне" приложила руку СБУ.

Чем занимались работники ФСБ

Взорванные ФСБшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно - чтобы пытать украинцев.

Такая участь ждет каждого оккупанта, который ступил на украинскую землю, без сомнений.

Ситуация в Олешках

Украинские военные во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов ночью, 13 августа.

До этого в оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили дом местного гауляйтера. В сети показали фото с места инцидента.

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