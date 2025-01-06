Из Еленовки в Мордовию. Истории морпехов, которые 1000 дней находятся в российском плену

1000 дней плена

Более трех сотен близких и родных военнопленных со всей Украины собрались в центре столицы. С плакатами в руках, с которых гордо "смотрят" морпехи, родственники привлекают внимание общества к необходимости освобождение украинских защитников.

"Мой сын Вадим - защитник Мариуполя, был на заводе "Ильича" в составе 36-й бригады. Затем попал в Еленовку, а со временем его перевели в Мордовию. По словам освобожденных пленных, он до сих пор там находится. После теракта в колонии мы долгое время не знали, жив ли он. А потом наши защитники рассказали, что слышали эту фамилию среди пленных", - рассказывает Валерий Вальчун. На акции приехал из Житомира вместе с женой.

Перед началом большой войны Вадима с побратимами отправили из Одессы в Мариуполь в командировку с подразделением радиолокационной разведки, там его застали боевые действия.

"Ни одного звонка у нас не было. В прошлом году получили два письма. Пишет, что жив-здоров и очень ждет обмена. Вот и мы ждем, постоянно ездим на акции - в Киев, Житомир, Ирпень, Коростень. Наша внучка от старшего сына тоже ходит на митинги в городе. Младший сын Вадим еще не успел создать семью. Сейчас у нас единственное желание, чтобы всех пленных вернули домой", - добавляет мужчина.

Семья Вальчунов третий год ждут возвращения из плена сына Вадима (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Третий год в аду

Морпех Владислав Григорчук из Луцка находится третий год в плену, в 36-й бригаде он был оператором средств РЭБ. 13 января защитнику исполнится 28 лет, свой день рождения, вероятно, он снова встретит в российской колонии.

"На заводе "Ильича" Владислав был со своим двоюродным братом, который, к сожалению, там погиб. Только в 2023 году нам удалось вернуть тело брата и достойно попрощаться. Сейчас боремся за нашего Владичка, чтобы его обменяли живым-здоровым", - рассказывает любимая Владислава Наталья. Пара вместе уже почти десятилетие с 16-летнего возраста.

За все время плена родные получили только два письма от Владислава. Близкие также пишут в российскую колонию, но не знают, передают ли их письма морпеху.

"Любимый был в Ростове, но освобожденные наши защитники рассказывали, что якобы его перевели ближе к Ижевску, однако подтверждения этому мы пока не имеем. Один освобожденный нам сказал, что с Владиславом все хорошо, а что еще можно родителям сказать...? Это третий год в аду. Неужели нельзя сделать так, чтобы те ребята, которые с начала войны проживают эти все пытки, наконец попали домой? Я всем сердцем радуюсь за всех освобожденных, надеюсь, что следующим станет наш Владислав", - добавляет девушка.

На акцию девушка приехала из Луцка с младшей сестрой. В ее родном городе подобные митинги в поддержку пленных морпехов проводят еженедельно.

Наталья (слева) ждет любимого Владислава (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Саксофонист в неволе

"Я жду своего 24-летнего сына, он у меня оркестрант. Мы уже третий год боремся за его возвращение. От ребят, которых освободили в рамках последнего обмена, знаем, где он находится. Деталей имеем мало, знаем, что в той колонии до невозможности холодно, стены в грибке. Наши ребята их моют, чтобы не заболеть", - говорит Екатерина, свою фамилии не называет.

Ее сын Ростислав два года служил по контракту в оркестре 36-й бригады. Перед Новым 2022 годом его отправили на ротацию в Мариуполь. Когда началось полномасштабное вторжение, то музыканты прислали свои инструменты в Николаев, а сами остались. В плен Ростислав попал, как и остальные морпехи, с комбината "Ильича".

"Где-то через полгода я получила первое письмо от сына, которое передали через "Красный крест". Еще одно письмо получила через Дмитрия Лубинца (Уполномоченный ВРУ по правам человека - Ред.). Тогда целый год не знала, где сын и как он. Ребята из последнего обмена подтвердили, что он жив. Конечно, третья зима в плену это очень сложно. Его пальцы в плохом состоянии, а ему как саксофонисту это критично...", - говорит женщина.

Екатерина вместе с родственниками других пленных пишет обращения к властям и регулярно присоединяется к акциям. На этот митинг приехала из Винницы, куда перебралась жить из Николаева.

Екатерина борется за освобождение из плена 24-летнего сына (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Единственное письмо из плена

Третий год в плену находится Андрей Пасечник из Нового Буга, что в Николаевской области. До войны он работал в школе, военного опыта не имел, но в первые дни полномасштабного вторжения пошел на фронт добровольцем - попал в Мариуполь, где выполнял боевые задачи вместе с морпехами. С ними же и попал в плен.

"18 апреля у него был день рождения, а на следующий день (2022 года, - Ред.) я увидела на рашистских каналах его фото. Вот каким он красивым у меня был и каким стал всего за неделю плена", - говорит Татьяна Пасечник, показывая снимки сына до войны и первое фото из неволи.

Последнюю информацию о сыне женщина узнала от освобожденных из плена ребят, которые находились в колонии в одной камере с Андреем в Пакино Владимирской области. За все время плена от сына Татьяна получила 1 письмо, когда тот находился в Таганроге. Тогда писал, что с ним все хорошо.

"В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными нам говорят: "Ждите, мы помним о каждом". Мы часто пишем письма, но ответа так и не получаем", - добавляет Татьяна.

Татьяна показывает фото сына до войны и в первую неделю плена (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В режиме постоянного напряжения и ожидания

Морпех Александр служил в 36-й бригаде с 2016 года, был мастером-сержантом. Как и остальные побратимы в плену находится с 12 апреля 2022 года. Дома его ждет жена и три дочери.

"Где именно и в каком состоянии мой муж - об этом у нас очень мало информации. Ни звонков, ни писем у нас не было. Не могу ему передать ни одной весточки о том, что со мной и дочками все хорошо, потому что он точно за нас волнуется. Письма мы пишем, но в ту колонию, где он находится, невозможно их передать", - говорит Валентина, которая с дочерью приехала на акцию из Николаевской области.

Информацию об Александре женщина изредка узнает от освобожденных украинских защитников, которые были в одной колонии с ее мужем.

"Дети тяжело это воспринимают. Я постоянно езжу по акциям, на встречи в Координационный штаб, всегда в режиме напряжения и ожидания. Много фотографирую дочерей, чтобы зафиксировать их взросление и потом показать мужу. Мы верим, что мы вернем нашего папу домой и все будет хорошо", - говорит женщина.

Валентина с тремя дочками ждет возвращения мужа Александра (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В борьбе за самых родных

Среди присутствующих на акции и освобожденные побратимы морских пехотинцев, которые точно знают обо всех ужасах российских колоний, но предпочитают о них не говорить.

"Мои побратимы, мои лучшие друзья до сих пор в плену. Я стараюсь помочь всеми силами, чтобы они вернулись домой как можно быстрее. Помню свои эмоции, когда меня наконец обменяли после 920 дней плена, не мог поверить, что я уже в Украине. Нам до последнего не говорили об обмене", - рассказывает морпех 24-летний Валентин Василенко.

Валентин с невестой на акции "1000" дней плена (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Валентин был оператором противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ. В плен попал в блокадном Мариуполе. В так называемом ДНР его приговорили к пожизненному за якобы убийства гражданских в окруженном городе. 18 октября 2024 года его обменяли. Более двух с половиной лет дома Валентина ждали родители, братья и любимая, которой он сделал предложение сразу после освобождения. На акцию в поддержку пленных молодожены пришли вместе.

"Я здесь, потому что по-другому никак. Поэтому призываю украинцев, всеми силами помогать, чтобы наших военных вернули домой", - добавляет мужчина.

На акцию собралось более 300 родственников пленных морпехов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)