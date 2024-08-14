"Если будем молчать, нам вернут замученные тела". Как родственники пленных добиваются освобождения близких

За время полномасштабной войны Украине удалось вернуть 3 262 пленных, по состоянию на конец июля 2024 года. Сколько еще украинцев находится в плену - неизвестно, официальные источники в начале года называли цифры от 10 тысяч до 28 тысяч человек.

Об условиях содержания пленных, а также живы ли они, родственники в основном узнают от освобожденных. Чтобы привлечь внимание украинцев к этой теме, они регулярно проводят акции в разных городах. Недавно пикет прошел в Киеве напротив бывшего посольства РФ. Туда съехались родственники пленных со всей Украины и даже из-за границы.

РБК-Украина расспросило украинцев об историях их близких, которые сейчас находятся в плену.

2,5 года молчания в плену

25-летняя Надежда Захарова из Бердянска 28 месяцев ждет мужа-морпеха Илью из плена. Мужчина туда попал 4 апреля 2022 года.

"Мой муж с начала полномасштабной войны был в Мариуполе, служил в Морской пехоте 501 ОБМП. Тогда в городе было все очень сложно. У нас с ним не было связи. Последний раз он мне звонил по телефону 21 марта 2022 года. Сказал, что он нас с сыном очень любит и попросил передать привет его маме", - рассказывает женщина.

После начала войны она с полуторагодовалым на тот момент сыном выехала в Германию.

"У нас в Бердянске остался дом и квартира. До войны у нас все было прекрасно, мы счастливо жили. Но в 2022 году наше счастье закончилось. В апреле муж попал в плен. Только после 8 месяцев войны я увидела его фото в телеграмме, что он в плену. И это единственная весть от него. За все время не было ни одного письма, звонка или сообщения. Каждый раз я смотрю списки пленных на обмен, пытаюсь его найти, но все безнадежно", - добавляет Надежда.

Надежда с сыном приезжают на акции из Германии (фото предоставлено Надеждой Захаровой)

Надежда дважды в месяц приезжает в Украину на акции, хотя признается, что с ребенком это тяжело делать.

"Сыну четыре года, у него аутизм. Это вдвое сложнее так ездить. Но мы очень ждем Илью, боремся за него. Мы сюда приезжаем, потому что я должен бороться за мужа так, как он боролся за нас. Мы обращались во все инстанции - СБУ, Красный крест, Штаб по обращению с пленными. Нам говорят одно - ждите, как только появится информация, мы сообщим", - говорит женщина.

Родные пленных устраивают акции в разных городах Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

16 музыкантов в российском аду

28 месяцев 16 музыкантов 36-й бригады Отдельной морской пехоты находятся в российском плену.

"Оркестр попал в плен с завода Ильича в Мариуполе 12 апреля 2022 года. Россия ограничивает всю информацию для наших официальных органов и родственников, поэтому жив ли кто-то из них и какие условия содержания - это все узнаем от освобожденных. По состоянию на январь, я знаю, что мой муж жив и ждет обмена. У нас за 28 месяцев вернули только два музыканта", - рассказала Светлана.

Светлана ждет мужа из плена с апреля 2022 года (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Она также отметила, что из плена вернули убитого участника оркестра, саксофониста 22-летнего Святослава Салтыкова. Его тело было передано родителям в апреле 2023 года.

"На акциях я стараюсь быть постоянно в разных городах Украины. Потому что о ребятах надо говорить, если мы будем молчать, то в ответ получим замученные тела. Мы как родные музыкантов, хотим обратить внимание на то, что молодые ребята - люди искусства гибнут в российском плену. Все музыкальное сообщество и не только должны говорить об этом. Мы не должны молчать", - говорит женщина.

16 музыкантов находятся в плену (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Похищены гражданские из Киевской области

19 марта 2022 года во время оккупации Иванковского района Киевской области россияне похитили трех гражданских ребят, они до сих пор находятся в плену.

"Мои два сына возвращались из соседней деревни, они ходили связь искать, чтобы сообщить, что мы живы. Когда уже шли домой, россияне их забрали. Они не военные, у них не было оружия, они имели при себе только телефоны", - говорит Татьяна Павленко.

От освобожденных женщина узнала, что сын Тарас по состоянию на январь 2023 года был в Каменске Шахтынском, а где Владимир - неизвестно.

Татьяна Павленко (справа) и Елена Кучай ждут своих сыновей из российского плена (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Мы каждый раз приезжаем в Киев на эти акции. Дай Бог дождаться, что обменяют, отпустят, потому что ждать - это будто вырвали сердце. У меня муж умер, не дождался сына - кровоизлияние головного мозга. Я с декабря лечусь, 6 "скорых" было. Нет жизни, просим помощь у всех, кого можем", - говорит женщина.

Вместе с братьями был еще крестник женщины - Александр, сейчас он в Тульской области.

"Когда освобожденные выходят из плена, то сами нам звонят. Каждый из них пытается запоминать номера и личные данные тех, с кем он был в камере. Один освобожденный был полтора года в камере с моим сыном. Об условиях содержания ничего не знаем, только то, что их бьют сильно", - говорит мама Александра Елена Кучай.

Семьи за все время плена их близких ни разу не имели возможности с ними поговорить (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Пропавшие без вести воины 46-й бригады

9 октября 2023 года после тяжелого боя под Прокоповкой Черниговской области исчезли бойцы 46-й бригады - Руслан Петриченко и Артем Суханов. Их судьба - неизвестна, близкие надеются, что они в плену, хотя данных о них российская сторона не предоставила.

"Я ищу родного брата. Уже 10 месяцев как он исчез возле Прокоповки после сильного обстрела. В 6.30 утра с ним пропала связь и до сих пор от него ничего не слышно. Я обращалась во все инстанции и нам говорят ждите, это красная зона и туда нет как попасть", - говорит Анжелика Петреченко, женщина приехала на акцию из Кировоградской области.

Анжелика расспрашивала освобожденных из 36 бригады, но они не слышали, чтобы среди пленных был ее брат.

"Надеюсь, что он в плену, сердцем чувствую, что он жив и я буду до последнего сражаться, чтобы мне вернули брата", - добавляет женщина.

Анжелика надеется, что брат находится в плену (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В тот же день исчез и побратим Руслана - Артем, о нем также нет никакой информации.

"Еще неизвестно, в плену ли он, потому что нет официальных подтверждений. Он пошел с ребятами на боевую задачу и не вернулся. Мы кругом обращаемся, стукаем во все двери, куда можно. Пока он считается пропавшим без вести", - говорит Инна Суханова.

По ее словам, в этой бригаде 500 пропавших без вести и один освобожден из плена.

"Мы каждый раз, когда идут освобождения, пытаемся хоть что-то услышать. Я приехала на акцию из Винницы, если мы не будем пытаться искать наших родных, кто их нам вернет?", - добавляет Суханова.

Инна с октября 2023 года разыскивает своего брата (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)