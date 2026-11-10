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Александр Конотопский: история успеха основателя Ajax Systems

20:18 10.11.2026 Вт
4 мин
aimg Юлия Бойко
Александр Конотопский (фото: Ajax Systems)

Александр Конотопский основал Ajax Systems в 2011 году и возглавляет его наблюдательный совет. В настоящее время компания является крупнейшим производителем охранных систем в Европе, а устройства Ajax продаются более чем в 180 странах.

РБК-Украина рассказывает об истории развития компании и ее учредителе.

Путь основателя: обучение, первая работа и Secur

Александр Конотопский родился 7 июня 1986 года. В 2004-2009 годах изучал инженерию, электронику и компьютерные науки в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ).

В студенческие годы успел попробовать себя как автор материалов о бизнесе в еженедельном издании "Власть денег". Деятельность в деловой журналистике открыла Александру доступ к предпринимательскому сообществу, у представителей которого он перенимал ценный опыт.

Впоследствии, став призером олимпиады, Конотопский получил предложение по трудоустройству от мобильного оператора "МТС-Украина" (ныне Vodafone Украина), где около года занимал должность инженера по радиопланированию.

В 2008 году Александр Конотопский вместе с другом Евгением Гуменюком основал интернет-магазин охранного оборудования Secur. Сначала заказы поступали крайне редко, поэтому компания экспериментировала с разными подходами к продажам. Конотопский вспоминает то время как испытание.

"Это такая проверка: заходишь в бизнес как молодой предприниматель с планами покорения мира, а у тебя один запрос за месяц", - говорит он.

Поиск собственного подхода к продажам начал приносить плоды, и примерно за четыре года магазин занял лидерские позиции среди дистрибьюторов охранных систем в Украине.

Первый собственный продукт Александра Конотопского

Дистрибуция оборудования других брендов была прибыльной, однако Secur не мог влиять на качество этих устройств. В 2011 году Александр Конотопский зарегистрировал научно-производственное предприятие "Аякс", которое впоследствии стало известно как Ajax Systems. Параллельно с развитием новой компании Александр продолжал руководить Secur, а позже передал управление коллеге.

В 2014 году команда Александра приняла решение выходить на международные рынки, и ставку сделали на собственный продукт.

"Строить собственную международную сеть дистрибуции непросто, но если ты выходишь как производитель, появляются все шансы", - объясняет Конотопский.

В 2015 году Ajax Systems привлекла первого внешнего инвестора: фонд SMRK вложил в компанию 1 млн долларов. Через четыре года миноритарную долю в Ajax Systems приобрел фонд Horizon Capital за 10 млн долларов.

Ajax Systems во время пандемии и войны

Проверка на прочность бизнес-моделей Ajax Systems прошла в 2020 году. На рынках со строгим карантином продажи падали на 90%, но общий спад компании остановился на 55%. В то же время компания сохранила и команду, и зарплаты.

"Мы не вошли в 1% бизнеса, для которого коронавирус не стал проблемой, но мы среди тех 5%, для которых это не стало серьезной проблемой", - отмечает Конотопский, оценивая тот период.

Полномасштабное вторжение России в Украину Ajax Systems встретила с четкой позицией: компания прекратила какие-либо торговые отношения с Россией и Беларусью.

1 октября того же года первое устройство выпустил новый завод в Турции, а в ноябре 2025-го заработало производство во Вьетнаме.

О том, как бизнес держит удар, Конотопский говорит на языке покера: "Игра заканчивается, когда встаешь из-за стола. Только ты можешь ее прекратить".

Признание и награды Александра Конотопского

В 2021 году Forbes Ukraine назвал Александра Конотопского предпринимателем года, а также отметил его победой в номинации "Стратегическое мышление". В следующем году он был представлен в World of Forbes и рейтинге "30 до 30. Успешные молодые украинцы".

В 2024 "Украинская правда" внесла Александра в список 100 человек, которые двигают Украину вперед, а в 2025 New Voice назвал его одним из самых влиятельных украинцев. Тогда же британская премия Security and Safety Entrepreneur Awards 2025 признала Конотопского предпринимателем года за вклад в инновации в сфере безопасности.

Чем живет Ajax Systems сегодня

Ajax Systems - международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель охранных систем. Продуктам Ajax доверяют уже более 4,5 миллионов конечных пользователей и 330 тысяч PRO- пользователей в более чем 180 странах. Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба.

В настоящее время в портфолио Ajax насчитывается 280 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности и комфорта и автоматизации.

Кроме развития технологий, Ajax Systems занимается культурными, образовательными и социальными проектами.

"Ajax Systems добилась мирового успеха благодаря талантливым украинским инженерам", - отмечает Конотопский.

Чтобы таких специалистов становилось больше, компания системно поддерживает инженерное образование в Украине: в рамках экосистемы Ajax Next она в сотрудничестве с ведущими учебными заведениями и партнерами открыла пять современных лабораторий, где уже практиковалось около 1200 студентов. Кроме того, Ajax Systems проводит обучающие активности и обеспечивает студентов ресурсами для практического обучения.

С начала полномасштабного вторжения Ajax Systems развивает и социальные проекты. В сотрудничестве со Stfalcon и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины компания разработала приложение "Повітряна тривога". Оно оперативно извещает украинцев о ракетных и дроновых атаках РФ, помогая вовремя позаботиться о собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Ajax Systems поддержит консервационные работы Мыстецького арсенала после российского удара.

Также недавно компания оборудовала медвежий приют "Белая скала" системой видеонаблюдения.

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