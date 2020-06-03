Олег Винник розповів, як тримає себе в формі на карантині: вдень відмовився від їжі зовсім

Олег Винник активно займався спортом на карантині (фото: прес-служба артиста)

Олег Винник відверто розповів про те, як змінилося його життя на карантині

Популярний український співак Олег Винник під час карантину через коронавірус не сумував. Артист займався спортом, писав нові пісні і працював над різними проєктами з іншими зірками.

Про те, як саме він пережив "домашнє ув'язнення", в якому опинилися і мільйони інших українців через пандемію, Винник розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

"Спорт ніхто не відміняв! Займаюся спортом, працюю в студії, пишу нові пісні, працюю над новими проєктами і колабораціями. Думаю, буде цікаво, коли я зможу це все презентувати. У постійному процесі", - говорить Олег і підкреслює: труд - найкраща терапія від різних обмежень.

Зараз, коли обмежень стає все менше, у Олега вже є можливість відвідувати спортзал.

"А раніше всі тренування, як годиться, проходили з тренером онлайн", - зазначає співак.

Але деякі вагомі зміни в життя кумира українських жінок все-таки відбулися.

"В моєму особистому графіку день змінився на ніч. Я працюю в основному ночами, відповідно і їм вночі. У зв'язку з цим вдень відмовився від їжі зовсім", - резюмував артист.

Олег Винник не припиняв роботу над новими піснями навіть під час карантину

Нагадаємо, що зовсім недавно Винник випустив свій новий кліп на пісню "Безумная любовь". Більш того, артист поділився з фанатами ще й закуліссям відео, показавши, що залишилося за кадром його відеошедевру.

Цікаво, зокрема, що дівчата, які взяли участь у зйомках кліпу, пройшли попередній відбір, "відвоювавши" своє місце серед кількох десятків претенденток. Виняток склала головна героїня. Танцівниця Анастасія Сергеєва отримала роль поза кастингом.

"Підбором персонажів займалася режисерська група. Мені попередньо показали фотографії дівчат, але я, чесно кажучи, навіть не встиг запитати, хто з них головна героїня. З Настею ми познайомилися безпосередньо на знімальному майданчику. Однак я залишився задоволений, Каті Царик [режисерка кліпу - ред.] вдалося знайти правильний типаж", - розповідає Винник.

На майданчику працювали каскадери, які допомагали дівчатам виконувати трюки. Кліп знімали близько 20-ї години. Протягом п'яти з них Анастасії Сергєєвій доводилося висіти на тросах. А фотомоделі, фіналістці шоу "Голос країни 10" Катерині Степурі довелося зніматися з парашутом, щоб усунути свою конкурентку за сюжетом відео.

Олег Винник показав закулісся кліпу "Безумная любов"

Раніше Олег Винник філософськи висловився про випробування самоізоляції на карантині.

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Автор: Дмитрий Войналович