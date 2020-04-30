Знайти в собі зерно: Олег Винник філософськи висловився про випробування самоізоляцією на карантині

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Музикант став гостем свіжого номера журналу «Телегід», поділившись своїм баченням злободенної теми життя в соцмережах, а також власною мотивацією

З введенням карантину багато знаменитостей, засумувавши без цілодобової уваги, кинулися виставляти своє життя напоказ у всіляких влогах, прямих ефірах і онлайн-шоу. На подив публіки, улюбленець мільйонів Олег Винник ніяк не проявляє себе на цьому терені. Спробувавши розібратися чому, журналісти ТВ-гайда «Телегід» розкрили Олега Винника з несподіваного боку, даючи можливість читачеві побачити нові грані Артиста і Людини.

- Слава Богу, навіть у період карантину спорт, праця і творчість в студії у мене в пріоритеті, і я не хотів би міняти їх на життя в соцмережах, - пояснює співак. - Проте зараз з'явилася час поділитися з людьми тим, чим я займався раніше, підняти архіви і знайти відеозаписи, які ще ніхто ніколи не бачив. Замість того щоб кожен день вести онлайн-концерти, показувати себе у прямих ефірах, займатися блогерством, яке насправді мені зовсім не близько, я публікую фото і відео моїх ролей у відомих мюзиклах.

За словами виконавця, публічні люди не звикли до вільного часу.

- У мене таке враження, що артистам стає нудно і вони використовують можливість спробувати себе в різних напрямках. Але, повторюся, мені таке не цікаво. Я не вичерпався в своїй творчості і не хочу міняти даний мені Богом талант на щось інше, не хочу займатися «не своєю» справою. Звичайно ж, кожен має право вибирати власну дорогу, розважати людей в хорошому сенсі слова, але це не моє. Для мене важливо не зраджувати самому собі, продовжувати робити свою роботу при будь-яких обставин, - говорить Олег Винник.

- Сьогодні у кожного публічного людини є шанс проявити себе як поганий, так і з хорошої сторони. І тільки від нас залежить, роздавати себе наліво і направо або знайти в собі зерно і показати ті грані своєї особистості, які, можливо, ще не встигли оцінити. Можна показувати все що завгодно, але важливо залишатися професіоналами, не спустошуючи себе, - вважає артист.

Нагадаємо, раніше Винник несподівано виконав "Шльопанці" Полякової в стилі хард-рок.