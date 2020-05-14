ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У лабіринті божевільної любові: Олег Винник представив кліп про пошуки однієї єдиної

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 14:56
У лабіринті божевільної любові: Олег Винник представив кліп про пошуки однієї єдиної
Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

Винник нарешті порадував прихильників новинкою

Перша спільна відеоробота Олега Винника і Каті Царик – це історія про те, що у кожної людини є свій шлях. Часом на цьому шляху зустрічаються різні люди, інтриги і спокуси.

- У сучасному світі дуже багато амбіцій, від яких, на жаль, страждає любов. Пісня «Безумная Любовь» про наших почуттях і діях. Часто забуваючи, що щастя знаходиться всередині нас, і вирушаючи на його пошуки, ми починаємо творити неймовірні речі. Мені б хотілося, щоб ми не шукали кохання, а віддавали її, - зазначає Олег Винник.

Перед глядачем відкривається нескінченний лабіринт, в центрі якого знаходиться заточена в кришталеве серце дівчина. До неї рухається головний герой. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи один одного всілякими підступами і хитрощами.

- Кліп дуже іронічний, тому що Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до тієї єдиної, чистої і щирої любові завжди зустрічаються труднощі й перипетії, - коментує ідею відеороботи Катя Царик.

Пісня «Божевільна Любов» вперше була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту, режисером-постановником якого виступила Царик.

- Катя настільки заглибилась у зміст даної композиції, що для інших кліпмейкерів просто не залишилося жодного шансу. До того ж, мені захотілося свіжих ідей, свіжого погляду талановитої людини на мою творчість, - говорить про колаборації співак.

- Олег дуже круто працює в кадрі. Він подобається мені як актор, добре відчуває камеру, світло, тому було дуже цікаво попрацювати з ним на знімальному майданчику і створити нову історію, - підкреслила режисер.

Нагадаємо, раніше Винник привідкрив завісу театрального минулого і показав унікальні кадри.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України песниклипОлег Винник
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся