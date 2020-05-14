У лабіринті божевільної любові: Олег Винник представив кліп про пошуки однієї єдиної

Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

Винник нарешті порадував прихильників новинкою

Перша спільна відеоробота Олега Винника і Каті Царик – це історія про те, що у кожної людини є свій шлях. Часом на цьому шляху зустрічаються різні люди, інтриги і спокуси.

- У сучасному світі дуже багато амбіцій, від яких, на жаль, страждає любов. Пісня «Безумная Любовь» про наших почуттях і діях. Часто забуваючи, що щастя знаходиться всередині нас, і вирушаючи на його пошуки, ми починаємо творити неймовірні речі. Мені б хотілося, щоб ми не шукали кохання, а віддавали її, - зазначає Олег Винник.

Перед глядачем відкривається нескінченний лабіринт, в центрі якого знаходиться заточена в кришталеве серце дівчина. До неї рухається головний герой. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи один одного всілякими підступами і хитрощами.

- Кліп дуже іронічний, тому що Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до тієї єдиної, чистої і щирої любові завжди зустрічаються труднощі й перипетії, - коментує ідею відеороботи Катя Царик.

Пісня «Божевільна Любов» вперше була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту, режисером-постановником якого виступила Царик.

- Катя настільки заглибилась у зміст даної композиції, що для інших кліпмейкерів просто не залишилося жодного шансу. До того ж, мені захотілося свіжих ідей, свіжого погляду талановитої людини на мою творчість, - говорить про колаборації співак.

- Олег дуже круто працює в кадрі. Він подобається мені як актор, добре відчуває камеру, світло, тому було дуже цікаво попрацювати з ним на знімальному майданчику і створити нову історію, - підкреслила режисер.

Нагадаємо, раніше Винник привідкрив завісу театрального минулого і показав унікальні кадри.

Автор: Юля Петрова