В оккупированную Чаплинку привезли два грузовика с телами ликвидированных российских солдат

Российские захватчики продолжают нести в боях с военными Сил обороны Украины значительные потери. Так, во временно оккупированную Чаплинку Херсонской области интервенты привезли грузовики с телами своих ликвидированных солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

У военном командовании отметили, что враг всеми способами пытается скрыть большие потери.

"Во временно захваченный населенный пункт Чаплинка Херсонской области, на территорию морга с Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ", - говорится в публикации.

В Генштабе добавили, что тела российских оккупантов были захоронены на двух локациях.

Потери Росармии в Украине

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 августа, российские захватчики потеряли на войне против Украины уже более 249 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц тяжелой техники, беспилотников, ракет, сотни самолетов и вертолетов.

При этом отметим, что РФ скрывает свои потери. Минобороны РФ не раскрывает количество солдат, погибших на войне против Украины. Это касается также военных формирований, например, ЧВК "Вагнера".

Добавим, что в Минобороны Великобритании заявили о том, что Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тысячах военных.