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В оккупированную Луганскую область на лечение привезли 150 наемников ЧВК "Вагнера", - Генштаб

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Понедельник 13 марта 2023 18:11
В оккупированную Луганскую область на лечение привезли 150 наемников ЧВК "Вагнера", - Генштаб Фото: В оккупированную Луганскую область на лечение привезли 150 наемников ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированную Луганскую область на лечение привезли 150 наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные подчеркнули, что россияне продолжают нести потери.

"На территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

Напомним, на Бахмутском направлении в течение суток российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 535 своих солдат.

Кроме того, по словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев".

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Луганск Война России против Украины Вагнеровцы
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