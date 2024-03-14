С оккупированной части Херсонской области вывезли троих детей

Со временно оккупированной территории Херсонской области удалось вывезти еще троих детей. Им приходилось ходить в российскую школу и почти не выходить из дома.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Еще троих детей удалось вывезти из ада оккупации. Это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей", - рассказал он.

В частности, по словам главы ОВА, на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитываются 3 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Два мальчика и девочка, в возрасте от 11 до 17 лет. В оккупации дети принудительно были вынуждены посещать российскую школу. За отказ матери угрожали, что заберут детей. Из-за давления и преследования россиян, семья почти не выходила из дома и жила в постоянном стрессе", добавил Прокудин.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 38 детей из Херсонской области.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс довольно трудоемкий.