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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

Среда 17 января 2024 15:20
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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы Фото: городской голова Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах днем среды, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что взрывов так много, что россияне уже устали их считать.

"Россияне уже устали считать прилеты", – написал Федоров.

Однако пока не известно, какая именно причина взрывов, есть ли попадание в позиции россиян.

Взрывы в Токмаке

Напомним, россияне оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В Токмаке, а также Бердянске и Мелитополе враг разместил немало техники и складов, эти города стали главными пунктами интервентов. Вместе с тем там нередко происходят всевозможные взрывы.

Так, например, перед тем в Токмаке громкий "хлопок" произошел 1 января. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на северной окраине города 24 декабря.

А в конце ноября в Токмаке "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.

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