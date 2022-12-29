Гайдай о важности деоккупации Старобельска: сможем "доставать" до любой дороги

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире национального телемарафона.

"У нас впереди будут еще тяжелые бои за Старобельск. Кременная и Старобельск – это города. Между ними почти на 100% сельская местность и там даже зацепиться негде оккупантам. Поэтому они сейчас строят оборонительные постройки возле Старобельска и там держат подразделения. Готовятся тщательно, потому что Старобельск – это логистический центр Луганской области", - отметил Гайдай.

По его словам, как только Старобельск будет деоккупирован, то украинское оружие сможет достать любой дороги, по которой осуществляется логистика российских войск.