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В оккупированном Симферополе россияне создают "добровольные дружины", - Генштаб

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Украина, Суббота 04 марта 2023 07:27
В оккупированном Симферополе россияне создают "добровольные дружины", - Генштаб Фото: захватчики создают в Симферополе "добровольные дружины" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Симферополе россияне создают так называемые добровольные дружины, чтобы подавлять украинское сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, оккупационные власти города боятся активизации проукраинского движения, а также испытывают нехватку сотрудников правоохранительных органов. Эти причины привели к созданию так называемых "добровольных дружин".

"Помимо патрулирования города одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - отметили в Генштабе.

Напомним, что российские солдаты очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Также мы писали, что Россия перебросила в Крым срочники из Челябинской области. Там они роют окопы.

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