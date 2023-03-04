В оккупированном Симферополе россияне создают "добровольные дружины", - Генштаб
Во временно оккупированном Симферополе россияне создают так называемые добровольные дружины, чтобы подавлять украинское сопротивление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По информации Генштаба, оккупационные власти города боятся активизации проукраинского движения, а также испытывают нехватку сотрудников правоохранительных органов. Эти причины привели к созданию так называемых "добровольных дружин".
"Помимо патрулирования города одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - отметили в Генштабе.
Напомним, что российские солдаты очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.
Также мы писали, что Россия перебросила в Крым срочники из Челябинской области. Там они роют окопы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.