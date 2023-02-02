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В оккупированном Севастополе произошел крупный пожар: есть погибшие

Фото: в оккупированном Севастополе произошел крупный пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Севастополе сегодня ночью, 2 февраля, произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что возгорание началось в строительных бытовках, а жертвами огня стали строители трассы "Таврида". Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Среди причин возгорания самыми вероятными являются неосторожное обращение с огнем, неисправность обогревателей, или же короткое замыкание.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

Перед этим, 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.

К слову, 30 декабря в Севастополе также раздавались взрывы. В этот момент в небе над городом находилась российская авиация, а в море - ракетный корабль.

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КримСевастопольПожар