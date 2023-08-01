RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в оккупированном Севастополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 1 августа, местные жители услышали взрыв. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Крымский ветер.

Как отмечают в сети, взрыв в Севастополе слышали даже жители Бахчисарая, который находится примерно в 30 километрах. 

Также с Бахчисарайского водохранилища виден "гриб" из дыма в стороне Севастополя.

 

Местные жители сообщают о "прилете" в районе поселка Сахарная Головка, который находится в Севастополе. Он якобы был возле Севастопольской ТЭЦ. 

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

 

Обновлено 18:32

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над Балаклавским районом города якобы сбит БПЛА. По его словам, дрон взорвался на земле, из-за чего "загорелась трава". 

Взрывы в Крыму

Напомним, последние несколько месяцев в оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы. В отдельных случаях они связаны с работой украинских военных, которые наносят удары по местам скопления россиян, их техники и складам с боеприпасами. 

К примеру, вчера, 31 июля, серия взрывов прозвучала в Симферополе. Ее детали остались неизвестными. 

Также мы писали, что 19 июля на полигоне в Крыму были слышны громкие взрывы. В сети писали о "прилетах". 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиСевастопольКримВойна России против Украины