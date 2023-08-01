В оккупированном Севастополе прогремел взрыв

Как отмечают в сети, взрыв в Севастополе слышали даже жители Бахчисарая, который находится примерно в 30 километрах.

Также с Бахчисарайского водохранилища виден "гриб" из дыма в стороне Севастополя.

Местные жители сообщают о "прилете" в районе поселка Сахарная Головка, который находится в Севастополе. Он якобы был возле Севастопольской ТЭЦ.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Обновлено 18:32

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над Балаклавским районом города якобы сбит БПЛА. По его словам, дрон взорвался на земле, из-за чего "загорелась трава".

Взрывы в Крыму

Напомним, последние несколько месяцев в оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы. В отдельных случаях они связаны с работой украинских военных, которые наносят удары по местам скопления россиян, их техники и складам с боеприпасами.

К примеру, вчера, 31 июля, серия взрывов прозвучала в Симферополе. Ее детали остались неизвестными.

Также мы писали, что 19 июля на полигоне в Крыму были слышны громкие взрывы. В сети писали о "прилетах".