ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Новина українською →
Севастополь, Среда 21 сентября 2022 16:41
В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве Фото: В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном русскими войсками Севастополе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Прогремевший взрыв Севастополь", - говорится в сообщении.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

В местных Telegram-каналах сообщают, что взрыв произошел в Казачьей бухте.

Обновлено 17:09

По информации так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в районе Солдатского пляжа в Севастополе была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты его уничтожили. Из-за этого многие слышали взрыв.

Напомним, что утром,16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова раздались взрывы.

Также, в оккупированной Евпатории 20 августа были слышны звуки взрывов.

Ранее, уже 28 августа, на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма слышны громкие взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Война в Украине
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России