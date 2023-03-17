В оккупированном Новопскове Луганской области людей переводят на трехдневную рабочую неделю

"С марта на территории так называемой "ЛНР" начали пересчитывать пенсии. Но обратиться в соответствующие органы человек может исключительно с паспортом РФ с регистрацией на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорта Украины или так называемой "ЛНР" не принимаются. Если не успел получить новую "бумажку" - пересчета можно не ждать.

"Между тем недовольные появляются в Новопсковском районе, который под оккупацией уже год. Ушедшие работать в коммунальные учреждения захватчиков, в частности, в районные электросети, уже несколько месяцев не получают зарплату", - пояснили в ОВА.

Недавно людям сообщили, что они переходят на трехдневную рабочую неделю.