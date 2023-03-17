В оккупированном Новопскове Луганской области людей переводят на трехдневную рабочую неделю

В оккупированном Новопскове (Луганская область) россияне переводят людей на трехдневную рабочую неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"С марта на территории так называемой "ЛНР" начали пересчитывать пенсии. Но обратиться в соответствующие органы человек может исключительно с паспортом РФ с регистрацией на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паспорта Украины или так называемой "ЛНР" не принимаются. Если не успел получить новую "бумажку" - пересчета можно не ждать.
"Между тем недовольные появляются в Новопсковском районе, который под оккупацией уже год. Ушедшие работать в коммунальные учреждения захватчиков, в частности, в районные электросети, уже несколько месяцев не получают зарплату", - пояснили в ОВА.
Недавно людям сообщили, что они переходят на трехдневную рабочую неделю.
Напомним, что военные Российской Федерации принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области.
Российские оккупанты официально исключили разрушенную Попасную из перечня городов региона. Населённого пункта нет среди городских и муниципальных округов.
Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на захваченных территориях Луганской области. Они вербуют заключенных в колониях.
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