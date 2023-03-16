ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты исключили разрушенную Попасную из перечня городов

Новина українською →
Украина, Четверг 16 марта 2023 10:29
Оккупанты исключили разрушенную Попасную из перечня городов Фото: разрушенную Попасную исключили из перечня городов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские оккупанты официально исключили разрушенную Попасную из перечня городов региона. Населённого пункта нет среди городских и муниципальных округов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

Как отметили в пресс-службе, оккупационная администрация ввела в действие законы об административно-территориальном устройстве и образовании городских и муниципальных округов. В частности, одобрені 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне, - отметили в пресс-службе.

Напомним, российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Попасная
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины